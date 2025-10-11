deportes
Prensa de Argentina ELOGIA a Gilberto Mora en el Mundial Sub-20: “Un joven cuyo talento ya resuena a los 16 años”

Previo al juego de México vs Argentina correspondiente a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, Gilberto Mora ha relucido en los diarios de Sudamérica

Oscar Rodríguez
Selección Azteca
De cara al juego de México vs Argentina, correspondiente a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, Gilberto Mora ha deslumbrado a la prensa del equipo sudamericano. Y es que desde el inicio de la Copa del Mundo, el jugador de 16 años de edad ha relucido en la Selección Mexicana dirigida por Eduardo Arce, marcando doblete ante España y un gol ante Marruecos durante la Fase de Grupos de la competencia.

Te puede interesar: Calientan juego de México vs Argentina en el Mundial Sub-20: “Es hora de enfrentar a nuestro hijo”

Previo al partido de la Fase Eliminatoria, los diarios de Argentina se llenaron de elogios hacia el futbolista de los Xolos de Tijuana, a quien ven como un peligro en el cuadro mexicano.

  • “La joya mexicana que Argentina debe vigilar…”.
  • Gilberto Mora, un joven cuyo talento ya resuena a los 16 años…”.
  • Mora no juega como un chico, actúa como si el futuro ya fuera suyo…”.
  • “Hoy deslumbra en México, mañana puede brillar en Europa…”.
  • “Disfruta de ser un chico de 16 años que hace soñar a todo un país con la posibilidad de lograr el primer título del Mundial Sub-20...”.

Todos los titulares anteriores, aparecen en un texto del Diario Olé de Argentina, poniendo especial atención en Gilberto Mora, de quien se habla que ya tiene varias ofertas de Europa a su corta edad.

¿Cómo llegan México y Argentina?

A lo largo del Mundial Sub-20, la albiceleste marcha con paso perfecto, pues la Fase de Grupos la cerraron con tres victorias ante Italia, Australia y Cuba. Posteriormente, en Octavos de Final eliminaron a Nigeria. Por su parte, México tuvo marca de dos empates y un triunfo en la primera etapa de competencia y en la Fase Eliminatoria, dejaron fuera a Chile, anfitrión de la Copa del Mundo de categorías inferiores.

El partido de México vs Argentina de los Cuartos de Final se va a disputar este sábado 11 de octubre en punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX. La escuadra que logre avanzar a Semifinales, se va a citar contra el ganador de la llave entre España y Colombia.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMO MOMENTO! Pumas DESCIENDE en el Ranking de Concacaf

Selección Mexicana
Selección Argentina
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
