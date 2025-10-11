Prensa de Argentina ELOGIA a Gilberto Mora en el Mundial Sub-20: “Un joven cuyo talento ya resuena a los 16 años”

De cara al juego de México vs Argentina, correspondiente a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, Gilberto Mora ha deslumbrado a la prensa del equipo sudamericano. Y es que desde el inicio de la Copa del Mundo, el jugador de 16 años de edad ha relucido en la Selección Mexicana dirigida por Eduardo Arce, marcando doblete ante España y un gol ante Marruecos durante la Fase de Grupos de la competencia.

Te puede interesar: Calientan juego de México vs Argentina en el Mundial Sub-20: “Es hora de enfrentar a nuestro hijo”

Previo al partido de la Fase Eliminatoria, los diarios de Argentina se llenaron de elogios hacia el futbolista de los Xolos de Tijuana, a quien ven como un peligro en el cuadro mexicano.



“La joya mexicana que Argentina debe vigilar…”.

debe vigilar…”. “ Gilberto Mora , un joven cuyo talento ya resuena a los 16 años…”.

, un joven cuyo talento ya resuena a los 16 años…”. “ Mora no juega como un chico, actúa como si el futuro ya fuera suyo…”.

no juega como un chico, actúa como si el futuro ya fuera suyo…”. “Hoy deslumbra en México , mañana puede brillar en Europa …”.

, mañana puede brillar en …”. “Disfruta de ser un chico de 16 años que hace soñar a todo un país con la posibilidad de lograr el primer título del Mundial Sub-20...”.

Todos los titulares anteriores, aparecen en un texto del Diario Olé de Argentina, poniendo especial atención en Gilberto Mora, de quien se habla que ya tiene varias ofertas de Europa a su corta edad.

¿Cómo llegan México y Argentina?

A lo largo del Mundial Sub-20, la albiceleste marcha con paso perfecto, pues la Fase de Grupos la cerraron con tres victorias ante Italia, Australia y Cuba. Posteriormente, en Octavos de Final eliminaron a Nigeria. Por su parte, México tuvo marca de dos empates y un triunfo en la primera etapa de competencia y en la Fase Eliminatoria, dejaron fuera a Chile, anfitrión de la Copa del Mundo de categorías inferiores.

El partido de México vs Argentina de los Cuartos de Final se va a disputar este sábado 11 de octubre en punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX. La escuadra que logre avanzar a Semifinales, se va a citar contra el ganador de la llave entre España y Colombia.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMO MOMENTO! Pumas DESCIENDE en el Ranking de Concacaf