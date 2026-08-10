La increíble coincidencia entre futbolistas de Rayados que ilusiona con un título

Entre las señales que existen de que los Rayados pueden volver a pelear por un título este semestre, hay una increíble coincidencia de uno de los nuevos fichajes, con un ex futbolista del último equipo regiomontano que logró consagrarse. Se trata del delantero belga Hugo Cuypers, quien llegó como uno de los refuerzos más importantes del Monterrey en este periodo de traspasos, debido a su pasado europeo y al buen momento que vivía con el Chicago Fire en la MLS.

La similitud que encontraron los aficionados de la “Pandilla” fue con el atacante neerlandés Vincent Janssen, quien también arribó al club en un mercado veraniego, del ya lejano 2019, en donde terminó siendo un amuleto para conseguir el último campeonato que tiene la institución en la Liga BBVA MX. En ese momento, el “Toro” se estrenó como goleador del equipo albiazul en su segundo partido oficial, en una derrota por marcador de 1-2 dentro de un duelo de jornada regular del Apertura 2019 contra Santos Laguna, en el que el delantero anotó el tanto del descuento en los minutos finales.

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Similitudes que ilusionan a la afición de Rayados

Cuypers consiguió su primera anotación con los Rayados justamente en su segundo encuentro con el club regiomontano, en el descalabro ante el Orlando City (MLS) en la Leagues Cup, en la que el tanto llegó en el tiempo agregado solo para la honra ya que cayeron por pizarra de 1-2.

Cabe señalar que Janssen portaba el dorsal número 9 durante aquel torneo, mientras en este caso el delantero originario de Bélgica eligió el 99 para portar en la espalda, lo que generó más expectativas entre la fanaticada.

Esto ya que el “Toro” todavía es muy estimado entre los seguidores, ya que recuerdan que en aquel semestre el atacante neerlandés fue pieza clave para el título de liga que lograron en la final que superaron al América en tanda de penaltis, en la que fue uno de los anotadores para el Monterrey.