Sorpresa en Monterrey: su máximo goleador anuncia su retiro en pleno Apertura 2026

Monterrey sufre una dura baja en pleno Apertura 2026, pues su máximo goleador del club se despide de la institución para ponerle fin a su carrera con el anuncio de su retiro. La delantera se va de las canchas como toda una histórica del conjunto regio femenil. Lo sabe Matías Almeyda: qué resultados necesita Rayados para avanzar a cuartos de la Leagues CupMientras que el equipo varonil quiere su pase a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026.

Christina Burkentoad le dirá adiós al futbol al anunciar su retiro de las canchas, luego de casi 10 años de trayectoria en el futbol profesional. La jugadora de 33 años pondrá fin a su carrera en Rayadas, club al que llegó en 2020 y se convirtió en toda una histórica al ser la máxima romperredes del club, que en la varonil Matías Almeyda propuso una Champions de América.

Christina Burkentoad le dirá adiós al futbol al anunciar su retiro de las canchas, luego de casi 10 años de trayectoria en el futbol profesional.|@cburkyy

La nacida en Estados Unidos, pero con sangre mexicana, disputó 13 torneos con el conjunto regio, en los que disputó un total de 247 partidos, 118 goles y 3 títulos en sus 6 años de estancia en el club que le abrió las puertas a la Liga BBVA MX.

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La trayectoria de la jugadora de Monterrey

Burkentoad nació en San Diego, pero es hija de una mexicana. Es por ello que inició su carrera profesional en Estados Unidos con Orlando Pride, equipo en el que solo estuvo un año, para después emigrar al futbol noruego. En 2018 jugó para el Sparta Praga de República Checa.

La mexicana permaneció en el futbol europeo hasta 2020, ya que con la llegada de la pandemia por la COVID-19 decidió no renovar contrato y aceptar la propuesta de Rayadas, equipo al que llegó en julio, para convertirse en una leyenda.

La salida de la máxima goleadora y llegada de refuerzos

De acuerdo con información del portal Once Diario, con la salida de Christina la directiva de Rayadas traerá un par de refuerzos. Las jugadoras que serán las nuevas incorporaciones son Lourdes Bosch y Alexanda Godínez, quienes arribarán a la Sultana del Norte este miércoles 12 de agosto.