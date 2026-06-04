Un futbolista renunció a jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el motivo parece sacado de una película

En un ecosistema deportivo donde la conveniencia suele imponerse por sobre la lealtad, Odsonne Edouard dio una curiosa muestra de ética. El futbolista que se desempeña actualmente en Lens tuvo la oportunidad de jugar la Copa Mundial de la FIFA™ para Haití, pero rechazó la convocatoria por respeto a los colegas que construyeron el proceso mundialista. El caso del atacante es singular: por sus raíces, también podría representar a Guayana Francesa o Francia en el futuro.

Sébastien Migné, entrenador de Haití, levantó el teléfono para transmitirle sus deseos de tenerlo entre los convocados que disputarán la competencia que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la respuesta fue negativa: "Los jugadores lucharon por clasificarse y yo no podía aparecer en el último momento para aprovecharme de esa situación. Si voy a jugarlo, debo ganármelo", notificó el hombre que atraviesa un gran momento en la Ligue 1.

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En ese contexto llamativo, Edouard es protagonista de otro suceso inusual. ¿De qué se trata? Podría vestir la camiseta de tres seleccionados distintos: Guayana Francesa (donde nació), Francia (por su origen en territorio de ultramar) y Haití (raíces familiares).

¿Quién es Odsonne Edouard?

Su formación deportiva comenzó en las categorías inferiores de PSG, pero no tuvo la posibilidad de mostrarse en el conjunto parisino y tuvo aventuras por Toulouse, Celtic, Crystal Palace y Leicester. Actualmente brilla en Lens, club en el que recientemente conquistó la Copa de Francia. Además, el equipo se clasificó a la Champions League 2027, certamen donde el delantero buscará dar el salto definitivo en su carrera.

Cómo le irá a Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Después de disputar todos sus partidos de clasificación en campo neutral debido a la violencia de las pandillas en el país, Haití volverá a esta competencia tras 52 años de ausencia. Así, la selección caribeña, conocida popularmente como Les Grenadiers, integrará el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia.