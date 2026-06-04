¿Cuántos partidos ha jugado la Selección Mexicana en Guadalajara durante una Copa del Mundo?

A pesar de que Guadalajara es considerada una de las ciudades más importantes en la historia del futbol mexicano y ha sido sede de dos Copas del Mundo, la Selección Mexicana nunca ha disputado un partido mundialista en la Perla Tapatía.

El dato resulta sorprendente para muchos aficionados, especialmente porque Guadalajara albergó encuentros de las Copas del Mundo de 1970 y 1986. Sin embargo, durante ambos torneos, el combinado nacional jugó todos sus compromisos en otras ciudades del país.

¿Dónde jugó México durante los Mundiales de 1970 y 1986?

En el Mundial de 1970, México disputó la fase de grupos en el entonces Estadio Azteca de la Ciudad de México. Posteriormente, el conjunto tricolor se trasladó a Toluca para enfrentar los cuartos de final, donde quedó eliminado ante Italia.

La historia fue similar en la Copa del Mundo de 1986. En aquella edición, México volvió a utilizar el Estadio Azteca como sede principal durante la fase de grupos y los octavos de final. Más adelante, jugó los cuartos de final en Monterrey, donde protagonizó uno de los encuentros más recordados de su historia frente a Alemania Federal, selección que avanzó tras imponerse en la tanda de penales.

Mientras tanto, Guadalajara recibió diversos partidos de ambas justas mundialistas, incluyendo encuentros de selecciones de gran tradición futbolística. No obstante, la Selección Mexicana nunca fue programada para disputar alguno de sus compromisos en dicha sede.

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Guadalajara finalmente verá a la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Esta situación cambiará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Gracias al nuevo formato del torneo y a la distribución de las sedes entre México, Estados Unidos y Canadá, el equipo mexicano tiene contemplado disputar un encuentro de la fase de grupos en Guadalajara, convirtiéndose en la primera ocasión en que el México juegue un partido mundialista en esta ciudad y el rival será Corea del Sur.

De esta manera, Guadalajara sumará un capítulo especial a su rica historia futbolística. Después de haber esperado más de cinco décadas desde su primera experiencia como sede mundialista, finalmente podrá ver a la Selección Mexicana disputar un partido de Copa del Mundo frente a su afición, un acontecimiento que quedará registrado como un momento histórico para el futbol nacional.

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