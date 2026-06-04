Gilberto Mora podría unirse a la selecta lista de Pelé: esto necesita hacer con México

Gilberto Mora forma parte de los 26 convocados por Javier Aguirre para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lista que criticó duramente Christian Martinoli al considerar que “no van los mejores”. Pese a ello, el mediocampista es uno de los jugadores a seguir, e incluso podría unirse a la selecta lista de Pelé, aunque para ello necesita hacer algo extraordinario con México.

Mora podría convertirse en el segundo goleador más joven en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, solo por detrás de Pelé, quien todavía conservará dicha distinción, ya que el jugador de Xolos no podrá superarlo debido a que para el partido inaugural entre México y Sudáfrica superaría la edad del brasileño.

En caso de anotar durante el torneo, Mora se ubicaría como el segundo goleador más joven de la historia.|@gil_morita

Pelé marcó por primera vez en el Mundial de Suecia 1958 con 17 años y 239 días. Mientras que Gil lo haría con 17 años y 240 días, en caso de que logre marcarle a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Banorte).

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¿Qué tan probable es que Gilberto Mora marque en el partido inaugural?

El “joven maravilla” forma parte de los 26 convocados, pero aún se desconoce si Javier Aguirre lo considera en el 11 titular ante Sudáfrica. Ello, debido a que se pelea el puesto ante Luis Chávez, quien viene de recuperarse de una lesión de rodilla.

En caso de que Gil arranque como titular en el partido inaugural, tiene 25% de probabilidad de marcar su primer gol en una justa veraniega, según la Inteligencia Artificial. Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la IA que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

El mexicano al que superaría Gilberto Mora

Pese a que Mora no podrá romper el récord de Pelé en mundiales, sí puede quitarle el segundo peldaño a un paisano, como lo es Manuel Rosas, quien marcó en el Mundial de Uruguay 1930 a la edad de 18 años, y 90 días.

Para superar a su compatriota, Gil solo debe marcar por lo menos un gol en todos los encuentros que dispute México en el torneo, aunque por lo pronto tiene 3 oportunidades para hacerlo en los duelos de la Fase de Grupos.