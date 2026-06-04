Las sustituciones pueden arruinarte un partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: esto pasará con la nueva regla

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no sólo será innovadora por la cantidad de seleccionados presentes, sino que también marcará el inicio de una serie de cambios reglamentarios. Uno de ellos está relacionado a las sustituciones, con la intención de evitar las maniobras antideportivas. ¿Cuál podría ser la pena? Si el futbolista sustituido demora más de 10 segundos para abandonar el campo de juego, el jugador que debe ingresar no podrá hacerlo inmediatamente y tendrá que esperar hasta la siguiente interrupción.

Nueva regla en las sustituciones

En los últimos años se incrementó de forma exponencial la demora de los equipos que están obteniendo un resultado positivo. Para evitar que esa tendencia se sostenga en la competencia que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, la International Football Association Board (IFAB) implementará nuevas medidas.

El VAR también tendrá variaciones

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Si el jugador que va a ser reemplazado tarda más de 10 segundos, su compañero no podrá ingresar y estará obligado a esperar un nuevo parate. En consecuencia, ese equipo damnificado quedará con un futbolista menos hasta la siguiente acción.

A esa novedad se le suma otra determinación para tratar que crezca el tiempo neto de juego: los árbitros contarán cinco segundos para saques de meta y saques de banda; si el balón no entra en juego, la posesión pasará al seleccionado contrario (o será córner si se trata de un saque de puerta). Aunque parece una modificación menor, su impacto podría ser significativo en encuentros cerrados o decisivos.

Más cambios en el reglamento

El VAR es ampliado para garantizar mayor justicia. Los árbitros ahora podrán intervenir en situaciones que antes no podían hacerlo, como revisar córners incorrectamente otorgados, siempre y cuando no interrumpa el ritmo del juego.

A partir de ahora también será posible corregir una tarjeta roja por doble amarilla si es claramente errónea, y existe un mecanismo de protección en casos de identidad equivocada para asegurar que se sancione al jugador correcto.

Para evitar demoras tácticas, los jugadores de campo que reciban atención médica deberán permanecer afuera durante 60 segundos, con excepciones limitadas para lesiones de arquero o choques graves.

A raíz de las elevadas temperaturas en los países anfitriones, la organización decidió establecer pausas de hidratación alrededor del minuto 22 de cada tiempo.

Con la premisa de eliminar comentarios discriminatorios ocultos, cualquier jugador que se cubra la boca con la mano, la camiseta o el brazo durante una confrontación con un adversario, recibirá tarjeta roja directa sin la necesidad de tener una certeza de sus dichos.