El ‘bombazo’ Mundialista y desde Europa que prepara el Toluca para el Torneo de Apertura 2026

Cuando parecía que César 'Chino' Huerta construiría una larga historia en el futbol europeo, todo apunta a que su regreso a la Liga MX podría producirse mucho antes de lo esperado.

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el futuro del atacante mexicano comenzó a tomar un rumbo inesperado. Y el destino no sería cualquier equipo.

Te puede interesar: Keylor Navas rompe el silencio y deja en el aire su futuro con Pumas

Y es que conjunto de los Diablos estaría preparando uno de los movimientos más llamativos del mercado.

Chino Huerta | Tenemos que hacer un partido perfecto

Toluca acelera por el fichaje del Chino Huerta

Las negociaciones para llevar a César Huerta a los Diablos Rojos habrían avanzado de forma importante durante las últimas horas.

Según fuentes, la opración contempla una compra definitiva y un proyecto a largo plazo para el seleccionado mexicano, quien llegaría a reforzar una plantilla que viene de conquistar títulos y que busca mantenerse entre las grandes potencias del futbol nacional.

Para el cuadro Choricero, la posible incorporación del Chino representa mucho más que sumar talento ofensivo. También significa agregar a un futbolista que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y que está a las puertas de disputar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Te puede interesar: México y ¿quién más? Lista de los encuentros del primer día de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El reencuentro con Antonio Mohamed

Hay un detalle que vuelve especialmente interesante esta historia.

En caso de concretarse la operación, El Chino Huerta volvería a coincidir con Antonio Mohamed, entrenador con el que compartió una etapa importante durante su crecimiento como futbolista profesional.

Esa relación previa podría convertirse en un factor determinante para facilitar su adaptación y acelerar su integración dentro del proyecto escarlata.

Toluca entiende que la competencia por títulos exige mantener un plantel prfundo y de alto nivel, especialmente después del éxito conseguido durante el último semestre.