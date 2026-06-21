Guillermo Almada tendría decidido el futuro de Henry Martín en el América

La llegada de Guillermo Almada al América comenzó a mover varias piezas dentro del plantel azulcrema. El técnico uruguayo tomó el lugar de André Jardine y, desde sus primeros días en Coapa, empezó a definir qué futbolistas serán importantes para el nuevo proyecto. Uno de los nombres que generaba más dudas era el de Henry Martín.

El delantero mexicano llegó a esta etapa con un panorama distinto al de torneos anteriores. Las lesiones y la falta de continuidad le quitaron protagonismo dentro del equipo, por lo que su futuro se había convertido en uno de los temas a seguir en el mercado de fichajes. Sin embargo, el nuevo entrenador ya tendría una postura clara.

Guillermo Almada enfrenta su primer gran problema en Club América|Club América

De acuerdo con diversos reportes, Guillermo Almada pidió que Henry Martín se quede en el América para el Apertura 2026. La decisión no sería menor, ya que el atacante sigue siendo uno de los líderes del vestidor y una referencia para el grupo azulcrema.

Guillermo Almada quiere a Henry Martín en el América

La postura de Almada apunta a que Henry Martín seguirá dentro del plantel y tendrá un papel importante en el arranque del nuevo ciclo. El entrenador uruguayo considera que el capitán puede ser una pieza útil dentro de su sistema, más allá de que el América también analiza movimientos en ofensiva.

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El respaldo del técnico llega en un momento clave para el delantero. Henry no solo es uno de los futbolistas con mayor peso dentro del vestidor, sino que también fue uno de los jugadores que le dio la bienvenida a Almada en sus primeros días como entrenador azulcrema.

Ese gesto también ayuda a entender el lugar que todavía ocupa el atacante dentro del América. Aunque su rendimiento reciente estuvo condicionado por problemas físicos, en el club siguen valorando su liderazgo y su conocimiento del entorno azulcrema.

|MEXSPORT

América no descarta buscar otro delantero

La continuidad de Henry Martín no significa que América vaya a detener su búsqueda en el mercado. La directiva azulcrema también tendría en carpeta la llegada de otro centro delantero para fortalecer la competencia interna y evitar depender únicamente del capitán.

Según la información, las Águilas buscan un refuerzo ofensivo, aunque primero deben resolver el tema de las plazas de jugadores No Formados en México. En ese escenario, las posibles salidas de Rodrigo Dourado o Vinicius Lima serían claves para liberar espacio en la plantilla.

Por eso, el plan parece tener dos caminos: mantener a Henry Martín como parte importante del proyecto y, al mismo tiempo, buscar otro atacante que aumente las opciones de Almada para el Apertura 2026.