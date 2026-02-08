ÚLTIMA HORA: Tercer refuerzo del Brasileirao llegará al América 

Llega nuevas noticias para el conjunto del América procedentes del Brasileirao ya que el club de las Águilas estarían a punto de cerrar la incorporación del lateral colombiano Gabriel Fuentes, quien actualmente milita en el conjunto con el Fluminense.

RESUMEN: Toluca vs Cruz Azul | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Según información del periodista César Luis Merlo, el América se encuentra en plática avanzadas para traer un refuerzo de lujo para la línea defensiva y así fortalecerse en esta área para la búsqueda de un nuevo título de la Liga BBVA MX

¿Quien es el lateral colombiano Gabriel Fuentes?

Gabriel Fuentes, de 28 años, llegó al conjunto del Fluminense en el segundo semestre de 2024, procedente del club colombiano Junior de Barranquilla, equipo donde vivió sus mejores momentos como profesional. Con Fluminense, el defensor suma 34 partidos oficiales, cinco asistencias y 2,455 minutos de juego, aunque aún lejos de los registros que lo consolidaron en su país.

En el Junior, Fuentes disputó 252 encuentros, anotó nueve goles y repartió 28 asistencias, convirtiéndose en uno de los laterales más destacados de la liga cafetalera. Su capacidad para proyectarse al ataque y su experiencia en torneos internacionales lo colocan como un jugador de perfil interesante para reforzar al América.

|MEXSPORT

¿Cuáles son los jugadores brasileños del América en el Clausura 2026?

De concretarse la operación, Gabriel Fuentes sería el tercer futbolista proveniente del Brasileirao para el América y el tercer refuerzo de origen brasileño para el Clausura 2026.

La directiva azulcrema, encabezada por Santiago Baños, parece darle gusto a su técnico André Jardine, trabajando para reforzar al equipo al gusto del sudamericano quien conoce bien el futbol del Brasileirao.

TE PUEDE INTERESAR:

El primer refuerzo para el conjunto de Coapa llegó desde San Luis con Rodrigo Dourado, mediocampista defensivo que dejó al Atlético para esta temporada. La segunda llegada es Raphael Veiga (Palmeiras): Mediocampista con gran recorrido, campeón de la Copa Libertadores en 2020 y 2021. Su llegada aporta creatividad y gol en la zona de ataque debutando este pasado sábado en la victoria del América ante Rayados de Monterrey.

Vinícius Moreira de Lima (Fluminense): Conocido simplemente como Lima, mediocampista de 29 años que conquistó la Libertadores en 2023 con el Flu. Se incorpora al América en calidad de préstamo con opción a compra y ahora la muy posible llegada del colombiano Gabriel Fuentes.

