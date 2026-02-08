ÚLTIMA HORA: Muere histórico árbitro del futbol mexicano

Este 7 de febrero de 2026 se confirmó el fallecimiento del exárbitro de la Primera División León Padró Borja uno de los silbantes más reconocidos en las décadas de los 80 y 90, por lo que el futbol mexicano está de luto

Tenía 68 años de edad y su partida deja un vacío en el gremio arbitral y en la memoria de quienes lo vieron impartir justicia dentro de las canchas.

León Padró Borja debutó en la Primera División en 1987 y se mantuvo activo hasta el año 2000, acumulando más de 13 años de experiencia en la Liga BBVA MX. Durante ese tiempo se ganó el respeto de todo el gremio del futbol azteca por su estilo, su capacidad para controlar encuentros de alta tensión y su compromiso con el reglamento.

Originario de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, además de su carrera en el arbitraje, fue ingeniero de formación y empresario de profesión, lo que le permitió combinar su pasión por el futbol con una vida profesional sólida.

Padró Borja representó una generación de silbantes que consolidaron la credibilidad del arbitraje mexicano en un periodo donde el futbol nacional vivía una gran transformación. Su nombre se suma a la lista de silbantes que dejaron huella y que hoy son recordados como pilares de la historia del deporte en México.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Federación Mexicana de Futbol y rápidamente generó múltiples reacciones en redes sociales. Sus colegas lo recordaron como un ser humano ejemplar y un maestro dentro del arbitraje.

Los mensajes de condolencia no tardaron en llegar, destacando su legado como uno de los árbitros que marcaron época en el balompié nacional. Para muchos, Padró Borja fue un referente de disciplina y profesionalismo, capaz de enfrentar a los grandes ídolos del futbol mexicano con carácter y respeto.

