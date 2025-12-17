Gabriel Milito descarta a histórico de Chivas: tiene un pie fuera del club aunque ganó varios títulos

Chivas ya comenzó con su pretemporada y la mente está puesta en el Clausura 2026, torneo donde Gabriel Milito quiere ser protagonista. Con la llegada de Brian Gutiérrez , la directiva sigue trabajando con el objetivo formar un plantel competitivo que pueda pelear por el título de la Liga BBVA MX. Sin embargo, algunos jugadores tienen los días contados en Guadalajara y uno de ellos es el histórico Isaác Brizuela.

Isaác Brizuela saldría de Chivas en 2026

Ya sería un hecho que Brizuela no continuará siendo jugador de Chivas luego del 31 de diciembre, fecha en la que finaliza su contrato. El histórico delantero que lleva más de 10 años en la institución no será tenido en cuenta por Milito, por lo que será una de las bajas del Guadalajara junto a Alan Mozo . Incluso, Isaác no se presentó en la Clínica Medyarthros, sitio donde la plantilla rojiblanca se sometió a las pruebas médicas y físicas de pretemporada.

Isaác Brizuela, Chivas|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

Isaác Brizuela dejará un legado importante en Chivas

El ‘Cone’ dejará Chivas luego de más de 10 años en el club. Llegó desde Toluca en enero del año 2015 y se ha convertido en un verdadero referente dentro del vestuario. En total, consiguió jugar 339 partidos con la camiseta rojiblanca, dejando un saldo de 25 goles y 34 asistencias. También consiguió cuatro títulos: 2 Copa BBVA MX, 1 Supercopa BBVA MX y 1 Liga BBVA MX.

TE PUEDE INTERESAR:



El ‘Cone’ Brizuela no piensa en retirarse

A pesar de tener 35 años y haber sumado poco rodaje con Chivas, reportes indican que el ‘Cone’ Brizuela no tiene la intención de retirarse del futbol, por lo que se encuentra buscando un nuevo equipo. Algunas fuentes mencionan que el extremo fue ofrecido al Club León en las últimas horas, aunque desde la directiva esmeralda no tienen mucho interés en ficharlo debido a su alto salario y su edad.

De esta manera, el retiro de Brizuela deberá esperar y las versiones sobre que el ‘Cone’ podría sumarse a la directiva de Chivas se difuminan. Lo cierto es que el Guadalajara perderá a un jugador histórico que supo estar presente en los momentos más gloriosos de la institución durante los últimos años. Ahora espera por un nuevo capítulo en su carrera como futbolista.