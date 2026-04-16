Gabriel Milito le quitó la titularidad en Chivas y se iría a Europa en el Apertura 2026

Así como Chivas pierde a 3 hombres clave en la pelea por el liderato del Clausura 2026, ahora se supo que un futbolista del Guadalajara que perdió protagonismo bajo la conducción de Gabriel Milito podría marcharse de la institución al final del semestre. Parece que un equipo de Europa estaría interesado en sus servicios, por lo que no jugaría el Apertura 2026.

El “Rebaño Sagrado” podría dejar ir a Érick Gutiérrez así como hace algunos días Chivas dejó salir a Alan Pulido oficialmente. Pues el mediocentro de 30 años no ha jugado ni un partido en este Clausura 2026. Pasó de ser titular, a sumar pocos minutos en el Apertura 2025 y desde hace 4 meses que no juega en la escuadra tapatía. Ahora podría irse a Europa.

Erick Gutierrez of Guadalajara during the game Guadalajara vs Sporting Kansas City, corresponding to the group stage of the Leagues Cup 2023, at Childrens Mercy Park Stadium, on July 31 2023.



Erick Gutierrez de Guadalajara durante el partido Guadalajara vs Sporting Kansas City, correspondiente a la fase de grupos de la Leagues Cup 2023, en el Estadio Childrens Mercy Park, el 31 de Julio de 2023.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

¿Qué equipo de Europa estaría interesado en Érick Gutiérrez?

Todos los caminos apuntan a que el PSV de los Países Bajos estaría interesado en volver a contar con Érick Gutiérrez, según distintos reportes de sitios partidarios neerlandeses. Cabe destacar que supo ser campeón en el equipo de Holanda y jugó por 5 años allí. El centrocampista de 30 años llegó desde Pachuca por 6 millones de euros y luego fue vendido a Chivas por 5.5.

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El interés de PSV parece hasta complicado de creer debido a que Gutiérrez no juega desde el 1 de diciembre de 2025, cuando Chivas se midió con Cruz Azul y perdió 3-2, quedando eliminado de la Liguilla del Apertura 2025. Desde que comenzó este semestre el entrenador argentino ya no le dio minutos en el conjunto tapatío.

Erick Gutierrez chciałby powrotu do PSV.

Takiej sugestii udzielił w książce "Viva Futbol". Meksykanin jest przekonany, że ze swoim doświadczeniem przydałby się drużynie.

Jeśli klub wyrazi chęć 30-latek nie będzie się zastanawiał nad transferem.#PSV #TransferyPSV #EredivisiePL pic.twitter.com/rHmdT8sxun — PSVPoland (@PSVPoland) April 9, 2026

Los números de Érick Gutiérrez en Chivas de Guadalajara

Mientras que no disputó ni siquiera un minuto en el Clausura 2026 con el “Rebaño Sagrado”, no siempre fue todo negativo para el ex PSV y canterano de Pachuca. De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Érick Gutiérrez en Chivas de Guadalajara han sido los siguientes: