Afición de Chivas aplaude a Gabriel Milito pese a la eliminación por haber recuperado a esta figura

Chivas fue eliminado del Clausura 2026 luego de haber caído como local ante Cruz Azul. A pesar de haber tenido su mejor torneo corto en la historia en cuanto a puntos, los dirigidos por Gabriel Milito se quedaron con las manos vacías y deberán esperar al segundo semestre del año para soñar con ser campeones. A pesar del duro golpe, los aficionados rojiblancos rescataron la influencia que tuvo el técnico argentino en el gran nivel de uno de sus jugadores.

De manera conjunta, la afición del Guadalajara quedó sorprendida con el rendimiento de Omar Govea en los últimos partidos, pero principalmente, en el reciente juego ante los cementeros. El mediocampista fue el autor del gol del empate parcial de Chivas, que deslumbró a todo el Estadio Jalisco con un remate potente desde fuera del área. Según los aficionados, el futbolista de 30 años regresó a su mejor nivel.

Afición de Chivas aplaude a Milito por el gran nivel de Govea

En redes sociales, los fanáticos rojiblancos hicieron notar su apoyo hacia Govea, quien debe ser uno de los pilares de Chivas de cara al próximo torneo. “Este tiene que ser el capitán del equipo, honor al mejor, entendiste lo que es Chivas, Govea”, fue lo que expresó un aficionado en la red social de X. Sin embargo, muchos remarcar el trabajo de Milito: “Y pensar que llegó con un nivel bajísimo, se ha recuperado muy bien”, sentenció otro.

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“Es increíble lo que ha logrado sacar de provecho Gabriel Milito de Omar Govea”, confesó otro aficionado rojiblanco. De manera general, la afición destacó el trabajo que tuvo el técnico argentino en levantar el nivel del ex Porto, asegurando que ha conseguido volver al nivel que lo llevó a Europa en su momento. Para muchos, debe ser una fija en el mediocampo de Chivas pensando en la próxima temporada.

Que habrá salidas está cantadísimo. Que habiendo liga y conca se ocupará reforzar de buena manera es más que obvio. Pero lo que más tengo claro es que este cabrón tiene que ser el capitán del equipo, honor al mejor, entendiste lo que es Chivas Govea.



PD. te TQM Whalley pic.twitter.com/dfayROrTM4 — Arjen Camberos (@Angggel_OM) May 17, 2026

El partido de Govea contra Cruz Azul

El centrocampista disputó los 90 minutos en la derrota del Guadalajara por 2-1 contra Cruz Azul. Fue el autor del único gol de su equipo, pero además fue un futbolista determinante en el armado de juego rojiblanco. Obtuvo un 90 por ciento de precisión en los pases y completó la totalidad de pases en campo rival con una efectividad del 100 por ciento. Generó 3 pases clave, aunque también fue crucial en defensa.

Sumó dos recuperaciones y no fue regateado durante todo el partido. Para la plataforma especializada, SofaScore, Omar Govea fue el mejor futbolista de toda la cancha con una valoración general de 7.9 sobre 10, superando a la máxima figura de Cruz Azul, Agustín Palavecino (7.8). El mediocampista tuvo una actuación remarcable contra La Máquina y seguramente será una pieza importante para Milito en el Apertura 2026.

