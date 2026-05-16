Chivas regresa al Estadio Jalisco y así le fue la última vez que jugó en este recinto

Chivas recibirá a Cruz Azul en el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026, pero no lo hará en el Akron, sino en el mítico Estadio Jalisco, que un día fue su casa, pero que hoy suma bastante tiempo desde la última vez que jugó en este recinto. La serie está empatada a 2 goles, de los cuales en uno colaboró Kevin Mier, quien no es la primera vez que se equivoca en un partido importante.

El conjunto rojiblanco regresa a la que un día fue su casa debido a que el Estadio Akron fue entregado a la FIFA, que se hará cargo del inmueble durante la Copa Mundial de este año por ser sede de varios partidos de la justa, entre ellos el México contra Corea del Sur que se disputará el 18 de junio. Conoce el resultado de la goliza que el combinado azteca le propinó a un equipo argentino.

La última vez que Chivas jugó en este recnto fue contra Cruz Azul en 2025.|Chivas

Así le fue a Chivas en su último partido en el estadio Jalisco

El destino hizo de las suyas para que Chivas regresara al Estadio Jalisco al enfrentar a Cruz Azul, equipo al que se midió la última vez que pisó el césped de este mítico recinto, donde conquistó la mayoría de sus títulos.

TE PUEDE INTERESAR:



El encuentro entre Chivas y Cruz Azul en el Estadio Jalisco fue en la jornada 13 del Clausura 2025, cuando la Máquina se llevó el triunfo por la mínima gracias al gol de Ignacio Rivero, quien se marchó de la Noria previo al arranque del presente torneo.

En aquella ocasión, Guadalajara no pudo jugar el partido en su estadio debido a que no estaba apto para albergar dicho encuentro, ya que se le realizaron adecuaciones.

El Rebaño Sagrado y la Máquina se disputarán el pase a la final del Clausura 2026 este sábado 16 de mayo en punto de las 7 de la tarde.