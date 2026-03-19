Gabriel Milito sorprendió a todos con esta confesión sobre el Clausura 2026: “No me interesa”

Gabriel Milito sigue construyendo un equipo de temer en la Liga BBVA MX. Consiguió el liderato del Clausura 2026 luego de que Chivas venciera por goleada al Club León en la Jornada 9 que aún estaba pendiente. El Guadalajara cada vez juega mejor y eso se ve reflejado en la tabla general, sin embargo, el entrenador argentino aseguró que no le interesa estar primero en la clasificación.

Luego de la victoria en el Estadio Akron, el estratega de Chivas pasó por conferencia de prensa y dejó en claro que el liderato de la Liga BBVA MX no es el principal objetivo de su equipo. Milito hizo hincapié en que su prioridad ahora mismo es consolidar el funcionamiento de su equipo y sostener el nivel demostrado en las últimas jornadas para acercarse al título del Clausura 2026.

|Crédito: Chivas de Guadalajara

“Nosotros jugamos para ganar, porque eso te da puntos y te acerca a los primeros lugares, pero terminar primero no te da ningún título. Es importante por la ventaja deportiva, pero lo que más me interesa es que el equipo mantenga este nivel. Los resultados llegarán como consecuencia”, fue lo que expresó el entrenador tras golear por 5-0 a la Fiera.

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Además, Milito señaló que el buen momento que atraviesa el equipo es resultado de un trabajo sostenido en el tiempo: "Las buenas rachas se construyen y cuesta mucho lograrlas. Hoy el equipo lo está haciendo, pero debemos mantener la humildad, el deseo y la pasión por jugar. El talento está, y con organización, el rendimiento crece. A partir de ahí, los resultados se acercan", compartió.

De todos modos, insistió en que no le quita mérito a ser el primero de la tabla general: "Claro que el liderato es importante, pero me enfoco en que el equipo mantenga este nivel. Si lo otro llega, bienvenido sea. Lo fundamental es no perder la humildad ni la pasión, y este grupo lo tiene claro".

El próximo duelo de Chivas en la Liga BBVA MX

Previo al receso por la fecha FIFA de marzo, Chivas visitará a Rayados de Monterrey el próximo sábado 21 para disputar la Jornada 12 del Clausura 2026. A pesar de ser visitante, Guadalajara llega con ventaja debido a que el equipo de Nicolás Sánchez arrastra 9 bajas importantes. El juego iniciará a las 19:05 horas (tiempo Centro de México).

