La decisión de Gabriel Milito para el próximo partido de Chivas en la Leagues Cup que hizo dudar a los aficionados

Chivas tendrá que administrar esfuerzos en su próximo compromiso. El calendario de la Leagues Cup 2026 dejó poco tiempo entre partidos y Gabriel Milito ya adelantó que tomará una decisión que generó dudas entre los aficionados chivahermanos.

Resulta que tras el empate (y derrota por penales) del Guadalajara ante LAFC, Milito dijo que realizará modificaciones en su alineación. La decisión generó dudas entre los aficionados, aunque también tienen claro qué quieren ver ante FC Dallas.

Aficionados perdieron la cordura con Gabriel Milito, a quien le exigieron el campeonato para diciembre.|Chivas

Gabriel Milito prepara cambios ante FC Dallas

Después del empate contra LAFC, Gabriel Milito explicó que las rotaciones serán necesarias por el corto periodo de recuperación. Uno de los nombres que genera debate entre los seguidores rojiblancos es Fernando González. El mediocampista tuvo una participación positiva frente a los angelinos, pero Luis Gabriel Rey podría ocupar su lugar.

TE PUEDE INTERESAR:



La baja de José Castillo también puede provocar una modificación en la defensa. El futbolista habría sufrido una lesión muscular durante el encuentro contra LAFC, por lo que Diego Campillo aparece como una de las opciones para ocupar su lugar. Ya ha recibido minutos como líbero y esa situación genera respaldo entre los aficionados.

|Crédito: Instagram/@chivas

La afición pide cambios en Chivas

Precisamente, Luis Romo es otro de los futbolistas señalados por algunos seguidores. El capitán quedó en deuda después de fallar su penal en la definición contra LAFC, donde Chivas perdió el punto extra.

Aun así, todo apunta a que él seguirá como titular con Milito. El técnico argentino considera importante su presencia dentro del sistema y la rotación ante FC Dallas tendría como principal motivo el desgaste acumulado.

|X: Chivas

Por ahora, la decisión que más dudas genera entre los aficionados es saber hasta dónde llegarán las modificaciones. Milito adelantó que habrá cambios, pero todavía no confirmó un once. Chivas necesita administrar el plantel sin perder competitividad en una Leagues Cup si quiere avanzar a cuartos de final.

El calendario de Chivas en la Leagues Cup