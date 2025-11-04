deportes
Nota

Gabriel Milito dijo algo sobre Rayados de Monterrey y calentó a los aficionados antes del partido

El entrenador habló en conferencia de prensa sobre su rival en la última jornada, al cual tiene que vencer para que su equipo avance directo a Liguilla

Rayados
José Alejandro
Liga MX
Chivas derrotó 1-0 a Pachuca con gol de Armando “Hormiga” González para continuar en la pelea de avanzar directo a la Liguilla del Apertura 2025. Pero para ello deberá ganar en la última jornada ante un gran rival como lo es Rayados de Monterrey, club del que Gabriel Milito dijo algo que podría calentar los ánimos antes del partido.

Milito catalogó el encuentro contra el club regio como una de las pruebas más duras del Guadalajara en el torneo, pues se enfrentarán a un gran equipo con jerarquía y que está bien dirigido por Domènec Torrent, con quien compartió vestidor el español era asistente de Pep Guardiola en el Barcelona, club que defiende a Lamine Yamal ante las críticas .

Gabriel Milito Rayados
Chivas
El argentino catalogó el encuentro contra el club regio como una de las pruebas más duras del Guadalajara en el torneo

Con Rayados es un partido complicadísimo, tienen un gran entrenador, que lo conozco cuando me tocó pasar por el Barça, además del aprecio personal que tengo con Dome. Cuenta con unos jugadores fantásticos”, destacó el argentino en conferencia de prensa tras ganarle a Pachuca.

¿Qué tiene que hacer Chivas para vencer a Rayados de Monterrey?

Chivas deberá hacer un gran partido para así vencer a Rayados de Monterrey en la última jornada del Apertura 2025 y colarse a la Liguilla directamente, boleto que actualmente tiene, pero que puede perder en caso de que pierda por goleada y Juárez gane y arrase contra Querétaro.

Para ganar ese partido, evidentemente, hay que hacer un partido completo, casi perfecto para tener opciones, porque el rival es de jerarquía, muy bien entrenado y preparado para la competencia”, concluyó Milito.

¿Cuándo será el partido entre Chivas y Rayados?

Chivas y Rayados se enfrentarán el sábado 8 de noviembre a las 5 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio Akron. Al momento, Guadalajara se ubica en sexto lugar, último puesto para avanzar de forma directa a la Liguilla, mientras que Monterrey en el quinto peldaño, ya clasificado.

Chivas
Rayados del Monterrey
José Alejandro

