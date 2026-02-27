Gabriel Milito iba a dirigir a este otro equipo de la Liga BBVA MX antes que a Chivas

Aunque hubo hasta un histórico jugador que desconfío de Gabriel Milito en Chivas, lo cierto es que el entrenador argentino se convirtió en uno de los mejores de México, puesto que el Guadalajara marcha líder de Clausura 2026 e ilusiona a sus aficionados. Eso sí, antes estuvo cerca de dirigir a otro equipo de la Liga BBVA MX.

Resulta que en las últimas horas, mientras se habla del día y la hora del partido entre Chivas y Toluca, justamente el presidente de los Diablos Rojos, Santiago San Román, reveló que Milito estuvo cerca de ser director técnico de los escarlatas. Seguramente las cosas serían muy diferentes hoy en día con este DT en lugar de Antonio Mohamed.

Gabriel Milito|Reuters

El presidente de Toluca reveló que Gabriel Milito pudo haber dirigido allí

“Gabi Milito iba a venir con nosotros antes de que llegara Renato Paiva, estaba cerrado, pero por un tema personal no se pudo”, comenzó revelando el directivo de los Diablos Rojos. ¿Cómo sería la actualidad de cada uno de esos equipos si se hubiese tomado esa decisión? Parece difícil comprobarlo, pero se cree que igualmente habría sido una gran opción.

TE PUEDE INTERESAR:



Con la negativa de Milito por temas personales, finalmente los directivos de Toluca se terminaron decantando por otra opción para tomar las riendas del equipo, hasta que hoy en día está ocupando el banquillo el gran “Turco” Mohamed, quien ha sido el último bicampeón de la Liga MX.

De todos modos, Santiago San Román destacó la actuación de Milito en la Liga BBVA MX. “Es un técnico excepcional, bien por Chivas que le dio tiempo”, expresó en diálogo con Futbol Picante. Y agregó: “Va a ser un partido muy cerrado (Toluca - Guadalajara) y vamos a salir a ganar”.

Gabriel Milito rechazó dirigir a River Plate

Distintos reportes indicaban que River Plate de Argentina había pensado en Gabriel Milito como el sucesor de Marcelo Gallardo como director técnico. No obstante, eso terminó en una simple intención ya que el DT argentino eligió quedarse en Chivas para seguir puntero en este Clausura 2026 de la Liga MX.

