Gabriel Milito lo pensó mejor y este será un titular indiscutible contra Pachuca

Gabriel Milito lo pensó mejor y no arriesgará a Armando “Hormiga” González para el partido de la jornada 1 del Clausura 2026 ante Pachuca y en su lugar pondrá a uno de los refuerzos bombas del club , Ángel Sepúlveda, quien sería titular en el debut del equipo en casa.

De acuerdo con el periodista Jesús Bernal, el “Cuate” ha trabajado toda la semana con el cuadro titular, lo que da a entender que este sábado arrancará de inicio ante los Tuzos del Pachuca, club que despidió a la Chofis López y ahora a 3 meses de ello está alejado del futbol .

Ángel Sepúlveda apunta a ser el delantero titular ante Pachuca.|Chivas

El exdelantero de Cruz Azul tuvo una pretemporada de ensueño, pues en su primer partido con la playera del Guadalajara en su segunda etapa se despachó 2 asistencias en la victoria de su equipo 4-0 al Irapuato, lo que hizo soñar a la afición rojiblanca.

Ángel Sepúlveda va por su segunda revancha con Chivas

El michoacano ya sabe lo que es portar los colores rojiblancos, pues antes de brillar con los Gallos Blancos y con Cruz Azu tuvo un paso por Chivas que muy pocos recuerdan y ello se debe a que su fichaje fue decepcionante, a tal grado que él lo aceptó en una entrevista.

Sepúlveda fue fichado por el Guadalajara para el verano de 2018, pero solo permaneció un torneo en el que disputó 10 encuentros, con un registro de un gol y una asistencia, números muy por debajo de lo esperado, por lo que a principios de 2019 se fue a Necaxa.

“No lo disfruté. No fui feliz. No tuve los minutos que yo peleé para estar ahí, era un sueño que quería cumplir. El vestidor de Chivas es puro mexicano, pero no es el mejor vestidor, a mí lo que me tocó es que hay muchos egos también, por qué no decirlo de esa manera”, fueron las declaraciones de Ángel en 2019.

A 8 años de distancia y con 34 años, el atacante tendrá su revancha con el Rebaño Sagrado y de momento ya superó lo conseguido en su primera etapa, pues en tan solo un partido dio 2 asistencias para gol