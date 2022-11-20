Galería: Así se vivió la ceremonia de inauguración para Qatar 2022

La larga espera terminó y después de poco más de cuatro años, la Copa del Mundo está de regreso con Qatar 2022, en donde se vivió una espectacular inauguración desde el Estadio Al Bayt, sede del primer encuentro de la justa mundialista entre la selección anfitriona Catar y Ecuador.

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Este magnífico evento estuvo acompañado de un impresionante show de luces y números musicales que estuvieron a cargo del artista surcoreano Jungkook del grupo BTS y del catarí Fahad Al Kubaisi.

El momento emotivo de esta ceremonia fue cuando se hizo un repaso por todas las mascotas de los mundiales previos, además de las canciones oficiales que antecedieron a “Hayya Hayya” , entre las que destacaron “La Copa de la Vida” de Ricky Martín para Francia 1998 y “Waka Waka” de Shakira para Sudáfrica 2010.

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