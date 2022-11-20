Reacciones en redes de la inauguración de la Copa del Mundo Qatar 2022

La Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 dio inicio este 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt con la inauguración protocolaria del evento deportivo más importante del año. Una presentación emotiva que estuvo llena de color, música y baile que plasmó de manera superlativa la cultuta catarí en la ceremonia.

En medio de la expectativa uno de los actores más reconocidos de la actualidad hizo su aparición en la cancha para formar parte de la gran performance que incluyó todas las banderas participantes así como las camisetas de las selecciones participantes en Qatar 2022.

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La ceremonia de inauguración de Qatar 2022

El gran protagonista al inicio de la ceremonia protocolaria fue el actor Morgan Freeman, quien apareció desde el principio para ser parte de la performance. Naturalmente que los usuarios de las redes sociales dedicaron palabras.

Sólo Qatar puede pagarle a Dios para que esté en la inauguración del mundial #QatarWorldCup2022

Morgan Freeman pic.twitter.com/nMryRqxs0z — 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍𝒕 𝑫𝒊 𝑹𝒊𝒗𝒊𝒂 🗡 (@ElBrujo_29) November 20, 2022

Toda la Música de la ceremonia

REUTERS|PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS

La música de la presentación recordó a los temas más representativos de los últimos años, y de las pasadas Copa del Mundo. Esta fue la reacción de los usuraios de Twitter cuando recordaron los mejores temas en el Mundial de Qatar 2022.

Todo me está gustando de la inauguración, todo. Los que quieren dar cátedra sin estar impolutos, que revienten, que se jodan. Hermoso el mundial de Qatar. — joseph (@joseeee10_) November 20, 2022

Increíble la inauguración del mundial de Qatar 2022 — Bazzdi (@bambinowayne) November 20, 2022

Aparecieron todas las mascotas de las Copas del Mundo

Dr lo cutre que está siendo la ceremomia de inauguración de #Qatar , es hipnótica. Ojo que ha salido hasta #Naranjito pic.twitter.com/UYCdu14gAU — Basque Lampoon (@Kabiezeskoa) November 20, 2022

No, que bien lo está haciendo Qatar en la inauguración, usar la música y mascotas de anteriores mundiales y los cánticos tradicionales de cada nación en la tribuna; BIEN, MUY BIEN. 👏🏽⚽️ — Hugo Rivera (@ElTruchi_87) November 20, 2022

Gran parte de la afición reconoció lo emotivo que representó traer las mascotas de cada mundial en la ceremonia.... "No, que bien lo está haciendo Qatar en la inauguración, usar la música y mascotas de anteriores mundiales y los cánticos tradicionales de cada nación en la tribuna; BIEN, MUY BIEN", comentó un usuario.

|Reuters

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Aunque no faltó quien pensara que el evento protocolario era algo 'aburrido'.

La clausura de mi sobrinito fue más emocionante que la inauguración de Qatar 2022 — Eli Cardozo (@elicardozom) November 20, 2022

La historia culminó con la interpretación del tema oficial de Qatar 2022, se trató de la canción: “Dreamers”, que fue revelada por la FIFA en la voz de Jungbook de BTS y el intérprete Fahad Al Kubasi.