GALERÍA: Canadá vs Marruecos |Grupo F Mundial de QATAR 2022

Marruecos ha presentado una Copa del Mundo muy sólida en Qatar 2022, los africanos arrancaron con un empate sin goles ante Croacia, y posteriormente dieron la sorpresa en el mundo con la victoria 2-0 sobre Bélgica (que llegaba como una de las favoritas a ganar el torneo); los dirigidos por Walid Regragui no juegan unos Octavos de final desde México 1986.

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Marruecos hace historia

Muy temprano en el partido, Marruecos se fue al frente desde el minuto 4'. Un evidente error del portero ocasionó que Canadá se viera hundida desde el comienzo y Hakim Ziyech no perdonó. Youssef En Nesyri marcó el segundo tanto al minuto 23, y los marroquíes encaminaban su triunfo en el partido.

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Marruecos supo aguantar el partido, supo manejar los tiempos y el ritmo. Por su parte Canadá le quitó el balón a los africanos, no obstante, careció de profundidad de para ir al frente y el marcador se mantuvo 2-1; tal como finalizó la primera mitad. Marruecos jugará los Octavos de Final, calificando en primer lugar y esperan rival.

