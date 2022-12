Luis Suárez; “El partido ante Ghana no es una revancha”

Luis Suárez habló en conferencia previo al juego contra Ghana, partido bastante cerrado pues ambos equipos se juegan su clasificación en el juego. El partido puede ser una revancha para la Selección africana pues tiene la posibilidad de dejar eliminado a Uruguay.

El delantero uruguayo confesó que no ve el partido como una revancha y que duda que los jugadores de Ghana salgan a buscar una revancha pues este Mundial es otra historia.

“No tengo porque pedir perdón por la mano del 2010, la toqué con la mano, me echaron y Ghana tuvo su penal y lo erró. Yo no cometí ningún error, no creo que los jugadores de Ghana salgan a buscar una revancha”.

Conoce a Gerardo Lozano con el Warrior | Mexicanos en Qatar

Te puede interesar: Portero de Polonia apostó con Messi en pleno partido | Qatar 2022

Uruguay necesita conseguir el triunfo forzosamente y anotar varios goles para poder asegurar la clasificación, pues en caso de que gane Corea del Sur estarían empatados en puntos y la clasificación se definiría por la diferencia de goles. En el caso de que Corea no gane, estarían clasificados automáticamente. Si los Charrúas empatan o pierden quedarían eliminados en Fase de Grupos.

En el caso de Ghana, con el empate podría estar clasificado si Corea del Sur no gana y si consigue la victoria ante la Celeste, está automáticamente clasificado a la siguiente Fase.

Te puede interesar: El mensaje de la FMF tras el fracaso en el Mundial de Qatar 2022

¿Cuándo juega Ghana vs Uruguay?

El partido de Ghana contra Uruguay es el próximo Viernes 2 de diciembre a las 9 am (hora del centro de México) el juego será en Estadio Al Janoub. El otro partido del grupo, Corea del Sur contra Portugal se disputará a la misma hora en el Estadio de la Ciudad de la Educación, hasta el momento, el unico equipo clasificado del grupo es Portugal.