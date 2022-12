Lionel Messi le responde al Canelo Álvarez tras polémica

Tras la polémica que generó Lionel Messi en redes sociales por un video donde se le ve festejando en el vestidor de la albiceleste, tras de la victoria ante México en la fecha dos del Mundial de Qatar 2022, Canelo Álvarez explotó contra el astro rosarino al considerar irrespetuosa su manera de tener la camiseta verde.

Canelo Álvarez ofreció disculpas a Lionel Messi

Tras las miles y miles de reacciones en el mundo, Canelo Álvarez tuvo la madurez de retractar sus tweets lanzados horas después del video en el vestidor y ofreció disculpas al futbolista argentino Lionel Messi en sus redes sociales.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Lionel Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, compartió en sus redes sociales el Campeón mexicano.

Para finalizar El Canelo sentenció que su apoyo a México será total al tiempo que lanzó los mejores deseos para las dos selecciones en el Mundial de Qatar 2022. “Le deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”, dijo Saúl Álvarez.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre la polémica con El Canelo Álvarez?

Lionel Messi se había mantenido al margen de emitir alguna opinión al respecto, tuvo su partido determinante ante Polonia para asegurar el pase a los Octavos de Final de Qatar 2022 y al finalizar el encuentro dijo unas palabras breves cuando se le preguntó por todo.

“Ví que habló ahora, pero creo que fue un malentendido, el que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. No tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto ni a la gente de México ni a la camiseta ni a nadie”, aseguró el astro argentino.

Argentina en Qatar 2022

La Selección Argentina mantendrá su partido en los Octavos de Final ante el equipo de Australia el próximo 3 de diciembre en el Ahmad bin Ali Stadium; Lionel Messi buscará levantar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

