GALERÍA: Así se vivió la clasificación de Corea del Sur

La Selección de Corea del Sur y todos los aficionados surcoreanos vivieron un partido lleno de emociones, al final lograron exaltar con alegría y consiguieron clasificar a Octavos de Final después de 12 años de no poder lograrlo.

Desde antes del partido, Corea salía con la obligación de ganar el juego y con la esperanza de que Ghana no consiguiera puntos y en su otro panorama que si Uruguay ganaba no fuera por más de dos goles.

El partido inició con un gol tempranero al minuto cinco de Portugal y bajaba un poco las esperanzas de Corea del Sur. En el minuto 27, Kim Young-Gwon encontró el gol del empate tras un rebote de Cristiano Ronaldo, que quedó en el área. Para el segundo tiempo el panorama se complicaba un poco pues Uruguay ganaba 2-0 ante Ghana, pero seguían dependiendo de ellos mismos.

Los últimos 45 minutos fueron bastante cerrados, los dirigidos por Sergio Costa no se dieron por vencidos y fue en los minutos complementarios con un gran contragolpe y pase de Heung-Min Son a Hwan Hee-Chan que encontraron el gol de la victoria y de la clasificación.

Al terminar el encuentro el festejó fue emotivo por parte de la afición y jugadores que aún debían de esperar que terminara el encuentro de Ghana ante Uruguay.

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¿Contra quién se enfrentará Corea del Sur en Octavos?

Corea del Sur se medirá en Octavos contra la Selección que quede en primer lugar del Grupo G, y sus opciones pueden ser entre Brasil o Suiza.

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