logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

GALERÍA | Conferencia de prensa Canelo Álvarez vs Jermell Charlo en Los Angeles

Saúl Canelo Álvarez se enfrentará el 30 de septiembre a Jermell Charlo; por segunda ocasión dan rueda de prensa para hacerle promoción al combate.

Por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

/
Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles

Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference

Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles
Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles
Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles
Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles
Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles
Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles
Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles
Canelo Charlo conferencia de prensa box los angeles
Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca
Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca
Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca
Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca
Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca
Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca
Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca
Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca
Canelo Charlo Los Angeles Box Azteca

Te Recomendamos