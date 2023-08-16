GALERÍA | Conferencia de prensa Canelo Álvarez vs Jermell Charlo en Los Angeles
Saúl Canelo Álvarez se enfrentará el 30 de septiembre a Jermell Charlo; por segunda ocasión dan rueda de prensa para hacerle promoción al combate.
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ryan Hafey/Premier Boxing Champions |
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference
Ester Lin Showtime | Canelo Charlo Press Conference