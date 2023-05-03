Galería: Conferencia de Prensa pelea Canelo Álvarez vs John Ryder
Todo un espectáculo la conferencia de prensa previo a la pelea que sostendrán el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el británico John Ryder en el Estadio Akron
Azteca Deportes | Cara a Cara entre Canelo Álvarez y John Rayder
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Azteca Deportes |
Azteca Deportes | Cara a Cara entre Canelo Álvarez y John Rayder
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