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Fútbol

Galería: Conferencia de Prensa pelea Canelo Álvarez vs John Ryder

Todo un espectáculo la conferencia de prensa previo a la pelea que sostendrán el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el británico John Ryder en el Estadio Akron

Por: Fernando Campos

Cara a Cara entre Canelo Álvarez y John Rayder

Azteca Deportes | Cara a Cara entre Canelo Álvarez y John Rayder

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez con todos sus cinturones de campeón

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

/
Cara a Cara entre Canelo Álvarez y John Rayder

Azteca Deportes | Cara a Cara entre Canelo Álvarez y John Rayder

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez con todos sus cinturones de campeón

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

Azteca Deportes |

Cara a Cara entre Canelo Álvarez y John Rayder
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez con todos sus cinturones de campeón
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa
Canelo Álvarez vs John Rayder: Conferencia de Prensa

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