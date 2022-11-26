Galería: Los mejores momentos del primer tiempo entre México y Argentina

Continúa la actividad en la Copa del Mundo Qatar 2022 con el cierre de la segunda jornada de la fase de grupos entre la Selección Nacional de México en contra de Argentina desde la cancha del Estadio Lusail, en donde tras un primer tiempo de mucha pelea en el mediocampo, los equipos se fueron a los vestidores con un empate a cero goles.

Alexis Vega tuvo la ocasión de gol más clara

Si bien no se han presentado muchas ocasiones de gol, la más clara fue para la Selección Azteca con un disparo de tiro libre de Alexis Vega que se dirigía peligrosamente al ángulo y que obligó al “Dibu” Martínez a emplearse al fondo.

Te puede interesar: Chucky Lozano y Pulisic, los mejores regateadores de Qatar 2022

México sufre sensible baja

Lamentablemente a pocos minutos de finalizar la primera mitad, la escuadra que dirige Gerardo “Tata” Martino sufrió la baja de su capitán, Andrés Guardado, quién tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una dolencia en el muslo.

Te puede interesar: “Contra México va a ser una final": Lautaro Martínez