Chucky Lozano y Pulisic, los mejores regateadores de Qatar 2022

La Copa del Mundo Qatar 2022 continua su marcha y sin dejar de sorprender a propios y extraños con la imposición de nuevas marcas en el futbol.

Entre los aspectos más destacados en la primera semana de disputa del certamen mundialista, resaltan las actuaciones de Hirving "Chucky" Lozano con la Selección Nacional de México y de Christian Pulisic con el combinado nacional de los Estados Unidos en lo que fue la primera jornada.

EEUU México finales Copa Oro 2019

Ambos futbolistas, se colocaron como los mejores regateadores de la primera fecha del torneo, con ocho acciones cada uno, mientras que el francés Ousmane Dembelé se coloca debajo de ellos con nueve intentos, pero solamente siete efectivos, de acuerdo con datos del portal BeSoccer.

Sin embargo, el futbolista del SSC Napoli cuenta con un mayor porcentaje de efectividad al haber realizado cuatro intentos menos que el elemento de los "Blues" del Chelsea FC.

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¿Qué sigue para el Chucky Lozano con México?

Tras el empate sin goles frente a al combinado polaco, la Selección Azteca se enfrentará a Argentina en la segunda jornada de la fase de grupos desde la cancha del Estadio Lusail hoy sábado 26 de noviembre a la 1 de la tarde.

Por último, cerrarán la fase de grupos ante Arabia Saudita el miércoles 30 de noviembre en el mismo inmueble con la misión de avanzar a los octavos de final.

¿Qué sigue para Pulisic con Estados Unidos?

La escuadra de las barras y las estrellas sumó dos empates en sus primeros dos cotejos de la justa mundialista, primero a un gol frente a Gales y posteriormente sin anotaciones contra Inglaterra, por lo que los dirigidos por Gregg Berhalter, llegan al cierre de la fase de grupos con la obligación de ganar para tener posibilidades de alcanzar la siguiente instancia.

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