“Contra México va a ser una final": Lautaro Martínez

La Copa del Mundo Qatar 2022 sigue su marcha y con la segunda jornada de la fase de grupos en marcha, el futbolista está consciente que en el partido contra la Selección Nacional de México será fundamental obtener una victoria que les permita mantener con vida a Argentina en la justa mundialista, señalando que se encuentran tranquilos tras la sorpresiva derrota ante Arabia Saudita en su primer partido del torneo.

"Va a ser una final para nosotros. Tenemos que ganar porque es importante para nuestro futuro"

"No se habló de lo que puede suponer una derrota. Estamos tranquilos. Hemos hecho el duelo del partido que pasó y ya estamos pensando en México. Vamos a salir a representar a Argentina como se debe y como hemos hecho hasta ahora"

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De igual manera, el delantero sudamericano, declaró que el choque anímico del encuentro ante los saudíes fue difícil, pero que ya lo dejaron atrás y esperan un partido muy difícil ante un rival complicado como lo es México, sin embargo, confía en tener un resultado positivo, haciendo mención de la vez pasada que se enfrentaron que terminó con victoria de 4-0 para los de Lionel Scaloni y en el que Martínez marcó tres anotaciones.

"Debemos mantener la calma porque México juega mucho con la pelota. Debemos contrarrestar eso para tener opciones"

"Fue un golpe duro, por el momento y por cómo veníamos y hacía mucho que no nos tocaba vivir esta situación pero somos un grupo fuerte que ya ha superado adversidades, ahora tenemos que mantener la calma porque en un Mundial no hay tiempo, nosotros pensamos en ganar que es lo que nos va a permitir seguir soñando"

"Ahora tenemos un rival peligroso como México al que nos enfrentamos hace dos años y lo hicimos muy bien"

El partido entre México y Argentina se llevará a cabo el sábado 26 de noviembre a la 1 pm (Hora del centro de México) en el Estadio Lusail.

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