GALERÍA: Así se vivió el Portugal vs Uruguay del Mundial de Qatar 2022

Portugal vs Uruguay fue el segundo partido de ambas selecciones en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El conjunto dirigido por Fernando Santos venció por dos goles al equipo de Diego Alonso en el Estadio Lusail ante 80 mil espectadores.

Crisitiano Ronaldo y Bruno Fernandes fueron los autores de los tantos en la segunda victoria de Portugal en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Los campeones de la EURO en 2016 se impusieron a La Garra Charrúa que presume de una renovación en sus seleccionados con futbolistas como Federico Valverde y Darwin Núñez.

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Los siguientes partidos para Portugal y Uruguay en Qatar 2022

Portugal ha confirmado su presencia en la fase de octavos de final de Qatar 2022, aunque aún no sabe si será como primer o segundo lugar del grupo H; su último juego de la fase de grupos será ante Corea del Sur. Por su parte, Uruguay se enfrentará a Ghana, con quien se jugará su clasificación a la siguiente ronda de la justa mundialista.