Galería: Así se vivió el vibrante empate en el Camerún vs Serbia

La segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 está próxima a llegar a su fin este día cuando se jueguen los partidos de los dos últimos grupos, comenzando por el Camerún vs Serbia del día de hoy, correspondiente al Grupo G en el que también se encuentran las selecciones de Brasil y Suiza y que cerrarán la actividad en este grupo en punto de las 10 de la mañana (Hora del centro de México) desde el Estadio 974.

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Los equipos saltaron a la cancha del Estadio Al Janoub con el firme propósito de imponer condiciones en un encuentro que sería a matar o morir por las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda, terminando con un parejo empate a 3 goles.

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