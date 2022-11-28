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Ver gratis Corea del Sur vs Ghana | Grupo H Qatar 2022 Partido

El primer partido del Grupo H en la jornada dos de la fase de grupos podría cerrar la clasificación para los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022

Corea del Sur
|REUTERS

Escrito por: Iván Vilchis

Se termina la segunda fecha de la Fase de Grupos, hoy hay partidos del Grupo H y Grupo G y por el Canal del Mundial, Azteca 7 podrás disfrutar de dos grandes partidos. Los juegos de hoy son: Camerún vs Serbia, Corea del Sur vs Ghana, Brasil vs Suiza y Portugal vs Uruguay.

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¿Dónde ver el partido de Corea del Sur contra Ghana?

El primer partido del Grupo H es Corea del Sur contra Ghana a las 7 de la mñana hora del Centro de México. Podrás disfrutar del encuentro a través de nuestra señal de Azteca 7 y también podrás seguir la mejor cobertura en vivo por aztecadeportes.com y nuestra app, además del minuto a minuto por nuestro twitter.

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