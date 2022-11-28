Ver gratis Corea del Sur vs Ghana | Grupo H Qatar 2022 Partido
El primer partido del Grupo H en la jornada dos de la fase de grupos podría cerrar la clasificación para los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022
Se termina la segunda fecha de la Fase de Grupos, hoy hay partidos del Grupo H y Grupo G y por el Canal del Mundial, Azteca 7 podrás disfrutar de dos grandes partidos. Los juegos de hoy son: Camerún vs Serbia, Corea del Sur vs Ghana, Brasil vs Suiza y Portugal vs Uruguay.
Pronósticos de los expertos para el Portugal vs Uruguay | Protagonistas Extra
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¿Dónde ver el partido de Corea del Sur contra Ghana?
El primer partido del Grupo H es Corea del Sur contra Ghana a las 7 de la mñana hora del Centro de México. Podrás disfrutar del encuentro a través de nuestra señal de Azteca 7 y también podrás seguir la mejor cobertura en vivo por aztecadeportes.com y nuestra app, además del minuto a minuto por nuestro twitter.
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