Diablos Rojos del México barren con Guerreros de Oaxaca

Los Diablos Rojos del México ganaron este jueves el tercero de la serie por pizarra final de 9 carreras por 5 frente a los Guerreros de Oaxaca, en choque celebrado en el Estadio Eduardo Vasconcelos, donde Julián León y Juan Carlos Gamboa se despacharon con un par de vuelacercas cada uno.

Los bélicos salieron decididos al duelo de este día para vencer y hacer más decorosa la serie, y al menos dieron un golpe en sus intenciones en la misma primera entrada, con sencillo remolcador de Orlando Piña al jardín central, anotando desde la tercera Alex González la rayita del encuentro.

Julián León, de los Pingos tenía otros planes para los Guerreros y conectó su primer vuelacercas de la temporada en la alta de la segunda entrada, al enfrentar all abridor Gonzalo Ochoa y con Jesús Ávila en las colchonetas, ajustando la pizarra por 2-1.

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Juan Carlos Gamboa puso la bola en las gradas, en la tercera entrada por todo el jardín izquierdo y Julián León, pegó repitió la dosis con bambinazo de la noche, que empujó tres carreras, ampliando la ventaja por 6 carreras por 1, orillando a los locales a sacar la grúa y para llevarse a la serpentina de Gonzalo Ochoa.

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Samar Leyva acercó a los bélicos en la baja del tercer inning, con doblete remolcador de dos carreras, llevándose consigo a Alonzo Harris y Alex González, para poner las hostilidades 6-3.

Juan Carlos Gamboa logró su segundo cuadrangular del partido, en la alta de la cuarta entrada frente al relevo Marco Duarte, y se llevó consigo a Jesús Fabela al plato y el juego se ponía 8 carreras por 3.

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Los Guerreros se acercaron en el marcador con dos rayitas con hits de José Ureña y Alonzo Harris, para apretar el partido 8 carreras por 5; Jesús Ávila pegó su primer bambinazo del año en la alta de la séptima entrada.

La victoria fue para Acosta y la derrota para Gonzalo Ochoa. El día de mañana, los Guerreros inician la serie frente a los Pericos de Puebla en el estadio “Eduardo Vasconcelos” y los Pingos se verán las caras frente al Águila de Veracruz.