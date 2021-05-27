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Diablos Rojos, la novena más ganadora en la Liga Mexicana de Beisbol
Con 81 años de historia, los Diablos Rojos suman 16 títulos de la Liga Mexicana de Beisbol y por sus filas han pasado grandes peloteros.
Los Diablos Rojos debutan este jueves en las pantallas de Azteca Deportes cuando se midan ante los Guerreros de Oaxaca en el tercer juego de la serie, que ganan (2-0), encuentro que podrás seguir por aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.
Pensar en el beisbol de la Ciudad de México, es recordar a los Diablos Rojos. El 11 de febrero de 1940 fue el día que la Liga Mexicana aceptó la incorporación del conjunto de la mano de Salvador Lutteroth y Ernesto Carmona. Su casa hasta 1954 fue el imponente Parque Delta, donde nació una de las más grandes rivalidades, con los Azules de Veracruz.
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El Parque del Seguro Social, la segunda casa de los Diablos Rojos
Con la mudanza a una nueva casa, el Parque del Seguro Social, los Pingos iniciaron una nueva era. El recinto fue su hogar hasta el 1 de junio de 2000, donde consiguieron 12 campeonatos. El primero en la temporada de 1956 para marcar una época en la pelota caliente de nuestro país.
En los años sesentas sumaron una de estrellas más, y tres más en la siguiente década. Pero su apogeo y mejores años los vivieron en los 80 ‘s, donde alzaron el título en cuatro ocasiones (81-85-87 y 88). Nombres como el de Nelson Barrera o el del entrenador Benjamín Reyres, desfilaron por la novena escarlata durante aquellos tiempos.
Una casa de ensueño para los Diablos
Previo a despedirse de la que fuera su casa sumaron un par de estrellas más. El 1 de junio de 2000 pisaron por última vez el césped del Parque del Seguro Social, para mudarse al Foro Sol.
En el recinto que hoy alberga la Fórmula 1, los escarlatas conquistaron los títulos de 2002, 2003, 2008 y 2014 con duelos memorables, como el home run de Juan Carlos “el Harper” Gamboa.
Hoy en día juegan en un espectacular inmueble, el Estadio Alfredo Harp Helú, que se inauguró en el 2019, después de jugar como locales entre 2015 y 2018 en el Fray Nano. Los Diablos buscan hacer de su nueva casa una fortaleza y un parque que sus rivales teman, además de querer romper la sequía de títulos de siete años.
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Horario y dónde ver Diablos Rojos vs Guerreros de Oaxaca en vivo
Cuándo: jueves 27 de mayo de 2021.
Horario: 6:55 PM (tiempo del centro de México).
Dónde: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y las Redes Sociales de Home Run Azteca
Roster de los Diablos Rojos para la Temporada 2021
Catchers
RICARDO VALENZUELA #5
JULIAN LEON #24
Infielders
JAPHET AMADOR #29
JORGE CANTÚ #8
LISBAN CORREA #28
OMAR MEZA #38
JUAN CARLOS GAMBOA #47
EMMANUEL ÁVILA #13
ROSMAN VERDUGO #20
Outfielders
JULIÁN ORNELAS #31
CARLOS FIGUEROA #12
JESÚS FABELA #36
DANIEL JIMÉNEZ #6
ANTONIO CASTAÑEDA #43
Pitchers
EDGAR TORRES #44
BRANDON CUMPTON #55
SASAGI SANCHEZ #46
ARTURO LÓPEZ #37
CARLOS DE LEÓN #69
VIDAL SOTELO #65
OCTAVIO ACOSTA #30
JONATHAN PARTIDA #48
ULISES LÓPEZ #39
FABIAN ANGUAMEA #59
ALEMAO HERNANDEZ #26
EDWIN FIERRO #58
NATHANAEL SANTIAGO #45
GERSON BAUTISTA #18
JOSÉ “JUMBO” DIAZ #70
ROBERTO OSUNA #54
Cuerpo técnico
MIGUEL OJEDA #35 Manager
VICTOR BOJORQUEZ #40 Coach de Banca
LUIS FERNANDO MENDEZ #22 Coach de Pitcheo
JAVIER CRUZ #27 Coach de Bull Pen
JESÚS ARREDONDO #63 Coach 3a. Base
JOSE LUIS SANDOVAL #3 Coach 1a. Base
JOSÉ MACIAS #9 Coach Bateo
JORGE FAJARDO Trainer
JUAN LUIS LEÓN Trainer
ROBERTO VIZCARRA Trainer
JUAN CARLOS CAMACHO Psicólogo
ÓSCAR MORA #33 Batboy
MANNY GARCÍA #81 Batboy
SALVADOR NAVARRETE #66 Catcher Bull Pen
ADRIÁN CASPETA Operador Diablobus