Ganó dos títulos con Club América pero sería baja en el equipo para el Apertura 2026

Club América vive movimientos importantes rumbo al Apertura 2026. Después de un semestre con críticas hacia la directiva en la rama varonil y la salida de André Jardine, también comenzaron cambios dentro del equipo femenil. En Coapa ya circula información sobre una posible salida que tomó por sorpresa a parte de la afición azulcrema.

Las versiones apuntan a modificaciones en el área deportiva del América Femenil, que fue campeón recientemente. De acuerdo con información de Jonathan Peña, Luis Fuentes dejaría su cargo como Director Deportivo del equipo. El exfutbolista formó parte de una etapa histórica para la institución tras conquistar dos títulos durante el primer semestre de 2026.

América comenzó con la búsqueda de refuerzos para el Apertura 2026|Crédito: Club América / X

Club América tendría una baja para el Apertura 2026

Según los reportes más recientes, Santiago Baños habría tomado la decisión de cortar el proceso de Luis Fuentes dentro del América Femenil. Hasta ahora, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación ni sobre quién ocuparía el puesto de cara al siguiente torneo.

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También trascendió que la salida estaría relacionada con un tema personal que el exjugador tendría que atender. Sin embargo, no existen detalles confirmados sobre esa información. Por ahora, el foco principal se mantiene en los cambios internos dentro de la estructura deportiva de la institución.

Irene Guerrero celebrates her goal 1-2 of America during the 8th round match between Cruz Azul and America as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Unidad Deportiva Centenario Stadium, on February 09, 2026 in Cuernavaca, Morelos, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Luis Fuentes y el semestre histórico con el Club América Femenil

La posible salida de Luis Fuentes llega después de uno de los mejores semestres en la historia del América. El equipo consiguió el título del Clausura 2026 tras vencer a Rayadas de Monterrey en la Final de la Liga MX Femenil.

Días después, el conjunto azulcrema también levantó la Concacaf Champions Cup W. Pues América derrotó al Washington Spirit de la NWSL y consiguió el primer título internacional de su historia en esa competencia. El logro colocó al club como uno de los equipos más destacados del continente.

Incertidumbre en el futuro del Club América Femenil

Durante el primer semestre del año, América Femenil conquistó dos campeonatos. Luis Fuentes formó parte de esa etapa desde la dirección deportiva del club. A pesar de los resultados obtenidos, todo indica que el exdefensor no continuará en la institución para el Apertura 2026. Por ahora, el América mantiene silencio sobre los cambios internos dentro de Coapa.

