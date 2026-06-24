Ganó dos títulos con Club América pero sería baja en el equipo para el Apertura 2026
Las Águilas tendrían una baja importante pensando en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil
Club América vive movimientos importantes rumbo al Apertura 2026. Después de un semestre con críticas hacia la directiva en la rama varonil y la salida de André Jardine, también comenzaron cambios dentro del equipo femenil. En Coapa ya circula información sobre una posible salida que tomó por sorpresa a parte de la afición azulcrema.
Las versiones apuntan a modificaciones en el área deportiva del América Femenil, que fue campeón recientemente. De acuerdo con información de Jonathan Peña, Luis Fuentes dejaría su cargo como Director Deportivo del equipo. El exfutbolista formó parte de una etapa histórica para la institución tras conquistar dos títulos durante el primer semestre de 2026.
Club América tendría una baja para el Apertura 2026
Según los reportes más recientes, Santiago Baños habría tomado la decisión de cortar el proceso de Luis Fuentes dentro del América Femenil. Hasta ahora, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación ni sobre quién ocuparía el puesto de cara al siguiente torneo.
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También trascendió que la salida estaría relacionada con un tema personal que el exjugador tendría que atender. Sin embargo, no existen detalles confirmados sobre esa información. Por ahora, el foco principal se mantiene en los cambios internos dentro de la estructura deportiva de la institución.
Luis Fuentes y el semestre histórico con el Club América Femenil
La posible salida de Luis Fuentes llega después de uno de los mejores semestres en la historia del América. El equipo consiguió el título del Clausura 2026 tras vencer a Rayadas de Monterrey en la Final de la Liga MX Femenil.
Días después, el conjunto azulcrema también levantó la Concacaf Champions Cup W. Pues América derrotó al Washington Spirit de la NWSL y consiguió el primer título internacional de su historia en esa competencia. El logro colocó al club como uno de los equipos más destacados del continente.
Incertidumbre en el futuro del Club América Femenil
Durante el primer semestre del año, América Femenil conquistó dos campeonatos. Luis Fuentes formó parte de esa etapa desde la dirección deportiva del club. A pesar de los resultados obtenidos, todo indica que el exdefensor no continuará en la institución para el Apertura 2026. Por ahora, el América mantiene silencio sobre los cambios internos dentro de Coapa.