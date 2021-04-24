Garrick Higgo es el nuevo puntero del Gran Canaria Lopesan Open

El sudafricano Garrick Higgo, de tan sólo 21 años, es el nuevo líder del Gran Canaria Lopesan Open, que se disputa en el Meloneras Golf. Luego de finalizar el tercer día de competencia con 63 (-7) alcanzó un total de 192 golpes (-18) para tener dos impactos de ventaja de cara a la ronda final.

Higgo, que este próximo 12 de mayo cumplirá 22 años, tuvo un inicio arrollador este sábado, pues logró tres birdies en los tres primeros hoyos, a los que se les unió un águila en el cuarto. Luego cerró su vuelta con tres nuevos birdies y un solo bogey.

Lo contrario hizo el danés Thorbjørn Olesen, que salía como líder tras el magnífico 61 del viernes, pero empezó con dos bogeys en los seis primeros hoyos y, pese a haber hecho un birdie, ya no estaba en lo más alto de la clasificación. Con total de -14 cayó hasta la séptima posición.

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La segunda plaza, a dos golpes del líder, es compartida por el escocés Connor Syme, uno de los tres golfistas que el viernes hizo 61 y este sábado también se lució con un 62 (un águila, siete birdies y un bogey). El francés Matthieu Pavon y el austriaco Matthias Schwab, entregaron tarjetas de 64 y 66, respectivamente.

Target found @schwab_matth 👏



The first eagle of the week on the 17th hole!#GranCanariaLopesanOpen https://t.co/lXJFKcqunb pic.twitter.com/4AdtasIGoc — The European Tour (@EuropeanTour) April 24, 2021

El mejor jugador español sigue siendo Alejandro Del Rey, con un total de 197 golpes (-13), tras el 65 de la tercera ronda (un águila en el último hoyo, cinco birdies y dos bogeys), que le ubican en la undécima plaza.

El local, y embajador del torneo, Rafa Cabrera Bello, firmó un 67, para un total de 199 (-11). Pep Angles tiene 200 (-10), tras hacer este sábado 65; e Ivan Cantero suma 201, tras su tercer 67; Alejandro Cañizares va con 202 (70-65-67); y Adri Arnaus con 204 (69-66-69).

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Finalmente, con un total de 202, tras un último recorrido con 67 (un águila, cuatro birdies, tres bogeys), el paraguayo Fabrizio Zanotti se ubica en la posición 53 con -8.

