Germán Berterame volvió al gol y así creció su valor de mercado en Rayados de Monterrey

Luego de un mal inicio en el Clausura 2026, Rayados de Monterrey consiguió su primera victoria con Germán Berterame como protagonista. El delantero marcó el primero ante Necaxa y volvió a ser una de las figuras de su equipo. Estas buenas actuaciones no solo son valoradas por la afición albiazul, sino que también se ven reflejadas en su cotización.

Desde su llegada a coste cero a La Pandilla en 2022, el argentino naturalizado mexicano tuvo un gran crecimiento en su valoración. Según los registros de Transfermarkt, web especializada en el mercado del mundo del futbol, el Inventor costaba alrededor de 4 millones de euros cuando arribó a Monterrey, cifra que hoy ha quedado lejos.

|Instagram @rayados

¿Cuánto cuesta Germán Berterame actualmente en Rayados de Monterrey?

Berterame vio un crecimiento considerable en su precio de mercado desde que se sumó a La Pandilla. Más allá de una ligera caída entre fines de 2024 y mediados de 2025, la cotización del delantero por lo general se mantuvo estable. Tras ser el futbolista mexicano con más goles en todo el año pasado , Transfermarkt indica que su valor ronda los 8,5 millones de euros.

TE PUEDE INTERESAR:



Este no es un dato menor, dado que lo pone al Inventor dentro de un selecto grupo. Para empezar, es el futbolista más costoso de todo el plantel de Rayados de Monterrey en la actualidad y el séptimo de toda la Liga BBVA MX. Por si fuera poco, es el décimo jugador mexicano mejor posicionado en todo el mundo.

Los números de Berterame en Rayados de Monterrey

En el juego entre Necaxa y Rayados por la segunda jornada del Clausura 2026, Berterame llegó a los 150 partidos como jugador de Monterrey, en los que logró aportar 62 goles y 15 asistencias. En total, acumula más de 11 mil minutos en el club, según el portal SofaScore.