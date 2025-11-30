¿Al Mundial? Jugador naturalizado es el mexicano con más goles en lo que va del 2025

En 2025, sobresale un nombre entre todos los goleadores mexicanos, se trata de Germán Berterame. El delantero de los Rayados de Monterrey ha mantenido una racha positiva imparable, sumando un total de 27 goles en distintas competencias en lo que va del año. Su rendimiento con La Pandilla lo consolida como el máximo artillero nacional en lo que va del la campaña, superando a otras figuras destacadas.

De cerca lo acompaña Ángel Sepúlveda, de Cruz Azul, quien ha vivido uno de los momentos más sobresalientes de su carrera. Sus goles, consistencia y capacidad para aparecer en situaciones clave lo colocan como el segundo goleador mexicano del 2025 con 21 tantos, reforzando su valor dentro de la ofensiva de la Máquina de Nicolás Larcamon.

Te puede interesar: Toluca el segundo SEMIFINALISTA del Apertura 2025

La delantera de México se intensifica

En el podio, aparece Julián Quiñones, quien en el Al Qadisiyah de Arabia Saudita ha sumado 21 anotaciones en el futbol del Medio Oriente, peleando por el campeonato de goleo que ha generado ser tomado en cuenta por Javier Aguirre para la Selección Azteca.

Más atrás en la tabla aparecen nombres como Raúl Jiménez, Alexis Vega y Santiago Giménez; todos ellos mantienen cifras respetables que reflejan su aporte ofensivo tanto en México como en el extranjero.

La carrera de Berterame, en particular, ha despertado atención dentro del panorama nacional. Sus números no solo le han dado brillo a Rayados, sino que también lo posicionan como candidato serio para integrarse al plantel de la selección rumbo al Mundial 2026. El nacido en Argentina, hoy se ha convertido en un referente del gol en nuestro país.

Así, esta temporada pone sobre la mesa una realidad clara, el talento ofensivo en México se pelea, con Berterame y Sepúlveda encabezando una lista de atacantes que buscarán dejar huella en el próximo ciclo de selección.

Te puede interesar:

