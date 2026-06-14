El gesto de Hakimi con Azteca Deportes previo al Brasil vs Marruecos en el Mundial 2026

Achraf Hakimi dio muestra de su humildad ante la prensa, luego de que nuestro reportero de TV Azteca Deportes cuestionara a la estrella de la Selección de Marruecos sobre sus expectativas para el encuentro que sostendría este sábado 13 de junio en su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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El notable gesto de Hakimi con Azteca Deportes

El protocolo de la FIFA establece que los periodistas y jugadores deben hacer preguntas y responder en inglés; sin embargo, Hakimi rompió las reglas al acceder a hablar en español con nuestro reportero de Azteca Deportes.

Rodrigo Ornelas, reportero de Azteca Deportes, preguntó a Hakimi su opinión sobre los aficionados que tiene en México y sus expectativas sobre el encuentro que transmitió TV Azteca en donde Marruecos se enfrentó a Brasil.

Un moderador de FIFA interrumpió de inmediato para solicitar que la pregunta fuera en inglés, pero Hakimi señaló que no tenía inconvenientes en escuchar y responder en español.

A pesar de esto, el interventor de FIFA insistió en el idioma y Hakimi accedió a responder en inglés para el entendimiento de la audiencia internacional y de los periodistas presentes en la sala de prensa.

"Estoy muy orgulloso de tener algunos fans en tu país. Amo tu país. Ya he estado ahí, Así que estoy contento de que me quieran. Así que muchas gracias, y estoy contento de que gente de diferentes países estén siguiendo a Marruecos, porque eso significa que estamos creciendo y haciendo cosas buenas. Y si prefiero jugar contra Neymar o sin Neymar... Me gusta jugar contra los mejores, y Neymar es de los mejores. Prefiero jugar contra él. Sabemos que quizás es su última copa del mundo, así que prefiero que esté en la cancha y jugar contra él; porque lo conozco y me gusta jugar (como decía) contra los mejores", respondió Hakimi en inglés a Azteca Deportes.

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