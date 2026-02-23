El gesto de Keylor Navas que emociona a todo Pumas UNAM y exigen que se quede
El portero de Costa Rica levantó al público y pidió por el apoyo a uno de sus compañeros que lo necesita
Así como muchos se preguntan si Pumas UNAM está para algo grande tras una estadística muy positiva del equipo de Efraín Juárez, también hay fanáticos que que hablan acerca de la grandeza de Keylor Navas, el portero que llegó para transformarse en capitán, referente y hasta ídolo tanto para los aficionados como para sus propios compañeros del conjunto universitario.
En el último encuentro el guardametas nacido en Costa Rica tuvo un gesto muy noble con su compañero José Caicedo, un jugador que necesita de la confianza de los espectadores tras pasar por algunos partidos en los que no había tenido el mejor nivel y había recibido críticas en redes sociales. Por todo eso, Pumas buscará renovar a Keylor Navas en los próximos días.
Así fue el gesto de Keylor Navas con José Caicedo en Pumas
Tras la victoria del Club Universidad Nacional frente a Rayados de Monterrey, el portero de 39 años convocó a todo el equipo para hacer el particular saludo al que están habituados. Luego de eso, abrazó a José Caicedo y provocó que todos los aficionados presentes en el CU alienten a ambos. El pivote colombiano de 23 años se mostró agradecido.
En las redes sociales los fanáticos pidieron renovarle el contrato cuanto antes al arquero costarricense. Cabe destacar que su vínculo actual con los universitarios vence en junio de este 2026. Por eso, la directiva de Pumas intentará asegurarse cuanto antes la continuidad de Keylor Navas para después de este Clausura 2026.
Deben de hacer lo posible por que la leyenda @NavasKeylor se quede en Pumas.— 🔸El Tío Alex Auriazul 🔸 (@AlexsAuriazul) February 23, 2026
Es el referente que se necesita desde hace años. pic.twitter.com/ij4Y1yLc9V
Los números de Keylor Navas en Pumas UNAM
De acuerdo a BeSoccer y Transfermarkt, sitios que están especializados en estadísticas de los futbolistas, este es el balance de Keylor Navas en Pumas hasta ahora:
- Partidos jugados: 27
- Encuentros como titular: 27
- Goles que le han convertido: 35
- Vallas invictas: 6
- Tarjetas recibidas: 1 amarilla y 1 roja
Los números de José Caicedo en Pumas UNAM
Por su parte, el mediocentro defensivo del Club Universidad Nacional tiene estas estadísticas jugando con la playera de esta institución:
- Partidos jugados: 114
- Encuentros como titular: 105
- Goles que ha convertido: 3
- Asistencias que ha aportado: 3
- Tarjetas recibidas: 23 amarillas y 1 roja.