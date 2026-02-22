Previo al juego de Rayados, Germán Berterame tuvo un debut de pesadilla con Inter Miami en la MLS

Rayados ya olvidó a Germán Berterame y se prepara para enfrentar a Pumas UNAM en la Jornada 7 del Clausura 2026. Mientras tanto, el delantero mexico-argentino ya tuvo su estreno oficial con la camiseta del Inter Miami en la MLS. Sin embargo, su debut con el equipo estadounidense no será recordado por su gran actuación, pues se retiró del BMO Stadium pateando el césped debido a su enojo.

Las Garzas sufrieron una dolorosa derrota al caer por 3-0 ante LAFC y Berterame no fue trascendente en el juego de su equipo. No obstante, Inter Miami en su totalidad no tuvo una buena noche, por lo que Berterame se mostró desconectado del encuentro y no recibió muchos balones por parte de sus compañeros. Como si fuese poco, la zaga central del equipo rival le brindó una marca personal muy agresiva, impidiéndole ejercer su juego.

Inter Miami cayó en su debut de MLS|Crédito: Inter Miami / X

Pese a su discreto nivel, el futbolista con pasado en Rayados de Monterrey jugó los 90 minutos del encuentro ante LAFC y solamente tuvo una ocasión clara que desperdició de forma increíble. Tras un desborde por derecha de Facundo Mura, el delantero de la Selección Mexicana recibió el balón en el área y remató de cabeza. Sin embargo, el esférico pasó muy cerca del poste izquierdo del portero Hugo Lloris.

Germán Berterame rises for the header — but it drifts agonizingly wide. 😩



Inter Miami keep knocking on the door. pic.twitter.com/SDYw2BO1Fz — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) February 22, 2026

El rendimiento de Berterame fue muy criticado por los aficionados de Inter Miami, ya que se ganó la titularidad rápidamente. Si bien es cierto que venía de ser el máximo goleador mexicano del año 2025 y pagaron alrededor de 15 millones de dólares por él, los fanáticos creen que aún debe ganarse su lugar en el once inicial del equipo de Javier Mascherano.

Final from LA. pic.twitter.com/1LCEyVm0cJ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 22, 2026

Monterrey tendrá una dura prueba ante Pumas

Ya sin Berterame en el equipo y con Uros Durdevic como referencia de ataque, Rayados jugará esta tarde ante Pumas UNAM, partido correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026. El encuentro se llevará a cabo a las 17:00 horas (tiempo Centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario.

Monterrey llega a este duelo ubicado en la octava posición con 10 unidades, mientras que Pumas está sexto con 12 puntos. Sin embargo, los dirigidos por Efraín Juárez son uno de los dos equipos invictos de la Liga BBVA MX. Será una prueba dura para Rayados, quien aún no ha mostrado solidez para ser candidatos al título en este inicio de torneo.