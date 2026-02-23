¿Pumas UNAM está para algo grande? El logro de Efraín Juárez jugando como local

Pumas UNAM recuperó su mejor nivel luego de un último semestre del año 2025 para el olvido donde fueron eliminados en el Play-In. Tras derrotar a Rayados de Monterrey por 2-0 en la Jornada 7 del Clausura 2026, el equipo de Efraín Juárez alcanzó una marca que lo coloca como uno de los candidatos al título de la Liga BBVA MX.

Resulta que gracias a sumar una nueva valla invicta en el juego ante La Pandilla, Pumas ya suma 351 minutos sin recibir gol en el Estadio Olímpico Universitario. Esta estadística demuestra lo fuerte que el equipo de Efraín Juárez se convierte al jugar de local, posicionándolo como uno de los equipos más fuertes en esta condición. Un dato que se suma a su pasar invicto en estas primeras 7 fechas de liga.

Pumas suma 351 minutos sin recibir gol en el Olímpico Universitario|Crédito: Liga BBVA MX / X

Desde que comenzó el Clausura 2026, Pumas ha conseguido un saldo más que positivo: 4 victorias y 3 empates. Estos resultados lo posicionaron como el tercer mejor equipo de la Liga BBVA MX hasta el momento con 15 unidades, siendo superado únicamente por el líder Chivas (18) y el escolta Cruz Azul (16). Aún queda torneo, pero los Felinos se posicionan como uno de los candidatos al títulos en este comienzo.

Efraín Juárez da crédito a sus jugadores

Luego de vencer a Monterrey, el entrenador de Pumas pasó por conferencia de prensa y dio el crédito hacia sus jugadores: “Siempre he dicho que todo lo que está ocurriendo es gracias a los jugadores. Han creído en el proceso y lo demuestran en cada acción. Para un técnico, lo más difícil es convencer, pero ellos han comprado la idea“.

“Nunca he trabajado para callar bocas; he trabajado para conseguir resultados toda mi vida. Este logro se lo debo mucho a los jugadores. No ha sido fácil: hemos sufrido, llorado, nos hemos abrazado y trabajado mucho“, agregó.

Finalmente, expresó: “Logré que en la pretemporada participara el 80% de los jugadores, algo que nunca había logrado antes desde que llegué. Sabía que, más que cuestión de tiempo, era necesario que todo encajara: los refuerzos, los nuevos integrantes y quienes están aportando y entendiendo el proyecto“.

