Bombazo a la vista: Rayados firmaría a un ex ídolo de Cruz Azul en pleno Clausura 2026

Rayados podría firmar a un nuevo futbolista en pleno Clausura 2026 luego de conocerse la lesión de Anthony Martial. En busca de un nuevo delantero para reforzar el ataque, la directiva de Monterrey estaría planificando el regreso de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez a la Liga BBVA MX, futbolista que se convirtió en ídolo de Cruz Azul al haber ganado la novena con los cementeros.

A pesar del reciente fichaje de Uros Durdevic, el francés Martial sufrió una luxación en el hombro derecho que lo mantendrá fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas. De esta manera, la directiva comandada por Tato Noriega inició de urgencia el proceso para contratar a un nuevo futbolista como agente libre, siendo el delantero uruguayo con pasado en Cruz Azul y el Club América el apuntado.

Rayados buscaría contratar a Cabecita Rodríguez|Crédito: Getty Images

Por qué Rayados podría fichar a Cabecita Rodríguez

Muchos se preguntarán por qué Rayados podría seguir incorporando a pesar de que el mercado invernal de la Liga BBVA MX ya se encuentra cerrado. Resulta que la ventana para futbolistas que se encuentran como agentes libres aún sigue abierta, por lo que pueden ser fichados y registrados hasta el 6 de marzo. Esto le permite a Monterrey contratar a Cabecita Rodríguez, quien en estos momentos no tiene equipo.

En febrero de este mismo año, el delantero uruguayo finalizó su contrato con el Portland Timbers de la MLS. El equipo estadounidense tomó la decisión de no renovar su contrato debido a su inestable rendimiento dentro de la liga, por lo que ahora mismo está buscando un nuevo equipo donde pueda continuar con su carrera a sus 32 años de edad. El jugador ya fue probado en la Liga BBVA MX, por lo que podría ser garantía para Rayados en estos momentos.

El único problema que deberá resolver Rayados

El fichaje de Jonathan Rodríguez tiene un solo impedimento que Rayados deberá resolver: liber un cupo de jugador NFM (No Formado en México). Para que la llegada del uruguayo a Sultana del Norte se dé, primero Monterrey deberá desprenderse de un jugador extranjero. En estos momentos, hay un futbolista que podría ser sacrificado para liberar su llegada.

Se trata de Santiago Mele, portero colombiano que estaría viviendo sus últimos días como jugador de La Pandilla. El futbolista que, además ha expresado su inconformidad a la directiva por ser sustituido por Luis Cárdenas en el arco, le habría solicitado a la directiva de Rayados su salida de la institución en busca de minutos. Esto abriría la puerta para que Cabecita Rodríguez se sume al conjunto regiomontano en los próximos días.

