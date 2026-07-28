Milan ya le puso precio a Santi Gimenez y esta es la cifra que piden: hay dos equipos interesados

Un equipo histórico de Italia quiere darle a Santiago Gimenez los minutos que no tiene en el Milan. Después de una temporada y media con pocos minutos y tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el delantero mexicano analiza sus opciones para cambiar de equipo. Mientras tanto, su club ya fijó la cifra que espera recibir para negociarlo.

Santi Gimenez causó baja en Milan para esta fecha y está en la lista de jugadores que podrían dejar al conjunto rossonero en este mercado de fichajes. De acuerdo con CalcioMercato, hay dos equipos interesados en el futbolista mexicano y el Milan ya comunicó el precio que deberían pagar.

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¿Cuánto pide el AC Milan por Santiago Gimenez?

Según la información publicada en Italia, el AC Milan busca cerrar el traspaso definitivo de Santi Gimenez por 30 millones de euros. En caso de no recibir una oferta de ese monto, también está podría negociar una cesión con opción de compra.

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Los dos equipos que buscan a Santiago Gimenez

La Lazio es el equipo que más interés ha mostrado en las últimas semanas. El conjunto dirigido por Gennaro Gattuso necesita reforzar su ataque y considera que el mexicano puede recuperar el nivel que mostró durante su etapa en el Feyenoord. Pero esos 30 Md€ son un obstáculo.

Santi Gimenez podría dejar Milan en invierno|Crédito: Santiago Gimenez / FB

El club de la capital italiana busca fórmulas que le permitan concretar el fichaje sin comprometer su situación financiera. Por ese motivo, una cesión con opción u obligación de compra aparece como una alternativa viable para tener al ex Cruz Azul.

Mientras tanto, la Fiorentina también permanece atenta al futuro del delantero. Aunque su interés existe, hasta el momento la Lazio es el equipo que ha avanzado con mayor decisión para intentar quedarse con el atacante de la Selección Mexicana.

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Los números de Santi Gimenez con el AC Milan

Desde su llegada al Milan, Santiago Gimenez ha disputado 37 partidos oficiales, con 7 goles y 5 asistencias. En total, fue titular en 21 encuentros durante una temporada y media con el club italiano.

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Tras el Mundial de 2026, donde el “Bebote” ingresó desde el banquillo en casi todos los partidos que disputó con la Selección Mexicana y no registró goles ni asistencias, deberá definir su futuro. Todo apunta a que la próxima decisión dependerá de si algún club está dispuesto a alcanzar los 30 millones de euros que exige el Milan por Gimenez.

