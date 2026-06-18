Infantino halagó a Jorge Campos de TV Azteca y todos quedaron impresionados con lo que dijo

Jorge Campos, comentarista estelar de TV Azteca Deportes, recibió un reconocimiento impresionante por parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El directivo compartió ante las cámaras de TV Azteca que el histórico exguardameta mexicano ocupará su lugar en el palco presidencial durante el juego entre México y Corea del Sur, esta noche en el Estadio Guadalajara.

El video fue compartido por el propio Campos, donde la máxima autoridad del ente rector del futbol a nivel mundial destacó su trayectoria y relevancia dentro del balompié nacional. En el mensaje, Infantino calificó al comentarista de TV Azteca como una “leyenda increíble” y dejó en claro que será su representante oficial mientras la Selección Mexicana se esté jugando la clasificación ante los asiáticos.

El mensaje de Infantino para Jorge Campos

“Mañana, oficialmente, mi representante para el partido de México contra Corea porque no puedo ir a Guadalajara, pero va mi representante, el grande, el inmenso, Jorge Campos, leyenda increíble. Te quiero mucho”, fue lo que expresó Gianni Infantino delante de las cámaras.

Cabe destacar que Campos fue uno de los invitados especiales por parte de la FIFA para formar parte de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La leyenda de la portería mexicana estuvo acompañado de otros íconos del futbol como Ronaldinho, Cafú y Bebeto.

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Cuándo y a qué hora se enfrenta México con Corea del Sur

México enfrentará a Corea del Sur este jueves 18 de junio por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo clave para las aspiraciones del equipo dirigido por Javier Aguirre.

|MEXSPORT

El combinado azteca llega a este compromiso después de vencer 2-0 a Sudáfrica en su debut, mientras que Corea del Sur también inició con triunfo tras imponerse 2-1 a Chequia. Por ese motivo, el ganador se asegurará clasificar como primero de grupo hacia la siguiente ronda del torneo.