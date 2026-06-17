Gianni Infantino se deshizo por Messi en redes sociales y todos los usuarios se enardecieron

Lionel Messi sigue escribiendo los libros de historia del futbol a pesar de estar viviendo los últimos años de su carrera como profesional. El delantero del Inter Miami marcó un triplete en el debut de la Selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y rompió todo tipo de récords. Ante este brillante nivel dentro del terreno de juego, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no dudó en elogiar al capitán argentino.

Una de las marcas más destacadas que logró alcanzar Messi fue ser el máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo. Con su triplete ante Argelia, el ‘10’ de la ‘Albiceleste’ logró los 16 goles en la competición, igualando cifra con el alemán Miroslav Klose. El elogio de Infantino se basó, principalmente, en este logro histórico el cual consiguió con 38 años y, posiblemente, en su última Copa Mundial de la FIFA™.

Gianni Infantino elogia a Messi

En sus redes sociales oficiales, el presidente de la FIFA le dedicó una publicación a ‘Leo’ Messi felicitándolo por alcanzar la histórica marca que mantenía Klose hasta el día de ayer. “¡Felicitaciones al campeón mundial @leomessi por marcar su gol número 16 en una Copa Mundial de la FIFA e igualar el récord de Miroslav Klose como máximo goleador histórico!”, expresó el directivo en primera instancia.

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“Este hito es un reflejo de tu brillantez atemporal mientras les sigues dando alegrías a millones de personas alrededor del mundo”, fue como cerró Infantino su dedicatoria hacia el capitán argentino. Estas palabras fueron muy bien recibidas por el público general, pero dicho sector se vio enfurecido a raíz de las polémicas que envuelven a Messi en el torneo, de acuerdo a los propios aficionados.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina’s Lionel Messi celebrates scoring their first goal IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff|JAY BIGGERSTAFF/IMAGN IMAGES via Reuters

Aficionados critican a Infantino por destacar a Messi

Como es habitual en cada uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Infantino estuvo presente en Kansas para presenciar el duelo entre Argentina y Argelia. El directivo fue visto admirando el desempeño de Messi desde las gradas, sin embargo, los aficionados buscaron un trasfondo más profundo sobre este accionar de Gianni.

“El presidente de la FIFA celebrando abiertamente los goles de una selección en el torneo. Todo está podrido”, fue lo que expresó el usuario de X, @mbafraaude. Su publicación alcanzó las 1,6 millones de visualizaciones y ciertos fanáticos apoyaron su causa: “Vaya sonrisa de Don Gianni, su niño mimado, no hay que hacer, este también le regalará”, “Jajaja fue gracioso ver como se alegraba cuando Messi hizo el gol, sabiendo que el tipo ya tenía que estar expulsado. La princesa de la FIFA”, fueron algunos comentarios.

Jajaj fue gracioso ver como se alegraba cuando Messi hizo el gol, sabiendo que el tipo ya tenía que estar expulsado, la princesa de la FIFA — dago (@Dagos7ven) June 17, 2026

Sin embargo, la mayoría de los aficionados de la publicación respaldaron el accionar de Infantino, quien solamente celebraba el gran futbol que desplegaba Messi en cancha: “El talento se festeja, amargo, a seguir participando”, “Le gusta el futbol y Messi genera eso”, “A lo mejor está celebrando los goles del mejor jugador de la historia del futbol”, comentaron los aficionados.