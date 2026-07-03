Gilberto Mora practica este otro deporte y muy pocas personas lo sabían

Gilberto Mora es uno de los nombres que más conversación ha generado alrededor de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A sus 17 años, el futbolista de Xolos de Tijuana pasó de ser una de las promesas del futbol mexicano a convertirse en una pieza seguida de cerca por la afición y la prensa internacional.

Sin embargo, en las últimas horas apareció un detalle poco conocido sobre el mediocampista mexicano. Mora dejó ver en sus redes sociales que, además del futbol, también tiene acercamiento con otro deporte que ha ganado mucha popularidad en México: el pádel.

Gilberto Mora practica pádel fuera de las canchas de futbol

A través de una historia publicada en Instagram, Gilberto Mora compartió una imagen desde una cancha de pádel. En la fotografía se aprecia la pista azul, la estructura de cristal y malla característica de este deporte, además de una pala en primer plano.

La publicación no muestra un partido en desarrollo ni una descripción extensa, pero sí deja una señal clara: el jugador mexicano estuvo en una cancha de pádel, por lo que todo indica que lo practica en su tiempo libre.

Gilberto Mora jugando al pádel|Crédito: @gil_morita / IG

El dato llamó la atención porque Mora atraviesa un momento de alta exposición con México. Su nombre ha sido uno de los más mencionados del torneo, especialmente después de sus actuaciones con la Selección Mexicana y del seguimiento que ha recibido por su edad, su talento y su margen de crecimiento.

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Gilberto Mora vive un Mundial de alta exposición con México

Su convocatoria por parte de Javier Aguirre llamó la atención de la prensa internacional. Con apenas 17 años, el joven mediocampista se metió en la lista final de 26 jugadores de la Selección Mexicana, generando impacto en el afuera.

Contra Sudáfrica, sumó sus primeros minutos mundialistas ingresando desde el banco de suplentes. Sin embargo, tuvo su primera titularidad contra Chequia, convirtiéndose en el debutante mexicano más joven en la historia de la Copa del Mundo.

Ante Ecuador volvió a repetir titularidad y fue en un partido de eliminación directa. Si bien arrancó el torneo siendo suplente, poco a poco fue haciéndose un lugar en el once inicial. Hoy parece ser una fija en el equipo de Aguirre y promete ser un futbolista de élite en el futuro.

Equipos de alta índole de Europa ya comienzan a monitorear su situación. Manchester United, Real Madrid, Barcelona, entre otros, están al tanto de su situación y podrían ofertar por el talentoso mexicano tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.