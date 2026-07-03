Filtran VIDEO de Gilberto Mora cuando era pequeño haciendo tiktoks con sus amigos

Gilberto Mora se ha convertido en el jugador del momento en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con apenas 17 años, se ganó la convocatoria con la Selección Mexicana y, como si fuese poco, ha sido de los jugadores más destacados del equipo de Javier Aguirre. Varios equipos de Europa siguen sus pasos, sobre todo por estar brillando en un escenario tan gigante como una Copa del Mundo con poca experiencia.

En medio de su gran nivel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en redes sociales, aficionados mexicanos comenzaron a compartir un video de Gilberto Mora cuando tenía apenas 13 años y ya concentraba con el equipo Sub-17 de la Selección Nacional. En dichas imágenes se puede observar al jugador de Xolos de Tijuana junto a otros compañeros grabando los ya conocidos “tiktoks” en la plataforma.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Gilberto Mora hasta ahora

Gilberto Mora se convirtió en uno de los nombres propios de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El futbolista de Xolos debutó ante Sudáfrica y, con 17 años y 240 días, pasó a ser el jugador mexicano más joven en disputar un partido mundialista.

Javier Aguirre le dio mayor protagonismo con el paso de los partidos y Mora fue titular ante Chequia, donde también rompió una marca histórica al convertirse en el futbolista más joven en iniciar un encuentro de Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

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En el duelo de eliminación directa contra Ecuador, Mora volvió a aparecer desde el arranque y formó parte del equipo que ganó 2-0 en el Estadio Ciudad de México. Aunque todavía no registra goles ni asistencias en el torneo, su impacto ha estado en la generación de juego, la conducción entre líneas y la personalidad para asumir responsabilidades en un escenario de máxima presión.

Hasta ahora, su Mundial se explica por dos caminos: los récords de precocidad y el peso que empezó a ganar dentro del equipo. De promesa llevó a ser una pieza importante para Javier Aguirre, justo antes del cruce de México contra Inglaterra.

Mora fue felicitado por su colegio por el gran partido que se mandó ante Ecuador.|Selección Nacional de México

Qué sigue para México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México ya dejó atrás la victoria por 2-0 ante Ecuador y ahora se prepara para uno de los partidos más exigentes de su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo dirigido por el “Vasco” Aguirre enfrentará a Inglaterra en los Octavos de Final, en un cruce que puede marcar el verdadero alcance del combinado azteca en el torneo.

El partido está programado para el domingo 5 de julio y el ganador avanzará a los Cuartos de Final, donde se medirá ante el vencedor de la llave entre Brasil y Noruega. Por eso, México no solo buscará mantenerse con vida en el Mundial, sino también dar un golpe de autoridad ante una de las selecciones más fuertes del cuadro.

La Selección Mexicana llega con confianza después de superar a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. Además, el equipo encontró respuestas importantes en nombres como Gilberto Mora, Julián Quiñones y el bloque de Javier Aguirre, que ha logrado sostener el rendimiento en una fase donde ya no hay margen de error.